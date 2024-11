CHE COS’È L’OSSIDO DI AZOTO, LA COSIDDETTA “DROGA DELLA RISATA” DA INALARE CHE AVREBBE CAUSATO LA MORTE DEL 26 ENNE PIERPAOLO MORCIANO, IN PROVINCIA DI LECCE? – UN ANESTETICO USATO SPESSO DAI DENTISTI. PROVOCA EUFORIA MA PUÒ CAUSARE SERI DANNI NEUROLOGICI ANCHE A LUNGO TERMINE – COSTA POCO ED È VENDUTO IN BOMBOLETTE DI ALLUMINIO LEGALI, PERCHÉ DESTINATE A GONFIARE PALLONCINI O COME PROPELLENTE PER LA PANNA MONTATA...

L'ossido di diazoto, più conosciuto come gas esilarante (indicato anche come protossido di azoto) è utilizzato come analgesico e come anestetico in dosi ad alte concentrazioni miscelato all'ossigeno. Il gas, inodore, è spesso utilizzato dai dentisti con i bambini o in sala parto durante il travaglio perché la sedazione avviene per via inalatoria e l'effetto è rapido, come anche la sua eliminazione dal corpo.

Gli stati di euforia

Tuttavia questo gas, chiamato anche droga della risata (formula chimica N2O) per l’irrefrenabile ilarità che suscita in chi lo inala a causa dell'immediato rilascio di endorfine, da tempo è in voga come droga da sballo con effetti psicoattivi. Il gas provoca stati di euforia e stati dissociativi con disorientamento e calo dell'ansia ma può anche causare gravi effetti neurologici.

L'Osservatorio europeo droghe e tossico-dipendenze ha pubblicato nel novembre del 2022 un rapporto sottolinenado la preoccupante crescita in Europa dell'uso ricreativo del protossido d'azoto ed evidenziando i rischi di questa sostanza, sempre più facilmente accessibile e popolare tra i giovani perché percepita come relativamente sicura, mentre non lo è affatto. L'ossido di diazoto è in molti Paesi facilmente acquistabile ed economico: è venduto in piccole bombolette di alluminio (whippit) perfettamente legali perché destinate a gonfiare palloncini o come propellente per la panna montata.

I danni neurologici

L'abuso del gas, senza controllo medico, può infatti causare seri danni neurologici: a basse concentrazioni può causare effetti collaterali come vertigini, nausea, mal di testa ma a concentrazioni troppo elevate può portare a cali di pressione, perdita di coscienza, depressione respiratoria, asfissia, aritmie fino a morte per arresto cardiaco come sarebbe capitato a un giovane salentino morto mentre festeggiava il suo compleanno.

Gli effetti a lungo termine

L'uso prolungato dell'ossido di diazoto può causare una carenza di vitamina B12, con conseguenze, anche in questo caso, neurologiche. [...] La carenza di vitamina B12 può determinare una neuropatia progressiva colpendo i nervi periferici e causare formicolio, perdita di sensibilità nelle mani e nei piedi. debolezza muscolare, perdita dei riflessi, difficoltà a camminare [...]

Le regole in Italia

Nel 2021 l’AIFA, l’Agenzia italiana per il controllo dei farmaci, ha classificato l'N2O come analgesico di fascia C, cioè a carico del paziente con obbligo di prescrizione specialistica e da usare per non oltre un’ora ogni 15 giorni. I medici lo usano come anestetico in camera operatoria o in sala parto secondo le regole indicate nella scheda tecnica che riporta 9 avvertenze e 20 controindicazioni fra cui una delle più curiose è quella di evitarlo in pazienti che abbiano fatto immersioni subacquee nelle ultime 48 ore

Il divieto in Olanda

Dal primo gennaio 2023 l'Olanda ha vietato l'acquisto, la vendita e la detenzione del protossido di azoto, classificato dal Ministero della Giustizia Olandese come droga inalatoria. Secondo l’Università di Amsterdam ad abusarne è oltre il 37% dei frequentatori delle discoteche dei Paesi Bassi, soprattutto minorenni e le autorità ritengono che negli ultimi anni questa sostanza, spesso associata ad alcol o altri stupefacenti, abbia provocato almeno 1.800 incidenti stradali. [...]

