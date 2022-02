“QUANDO AL GILDA ARRIVO’ DAVID BOWIE SUL LIBRO DELLE DEDICHE SCRISSE CHE IL NOSTRO LOCALE ERA IL PEGGIORE MAI VISTO IN ITALIA, MA IO CANCELLAI L’AGGETTIVO, E AGGIUNSI...” – LAURA MELIDONI MEMORIES – PELÈ, FALCAO, LA SERATA PER I SORTEGGI DEI MONDIALI DI CALCIO DI ITALIA ‘90, ZUCCHERO A PINO DANIELE AL JOY, GLI ANNI DA PR DELLA AS ROMA – “ERAVAMO SPENSIERATI, IN UN MOMENTO DI BENESSERE IN CUI LA GENTE SPENDEVA...” – E SUL GRUPPO FACEBOOK “VENT’ANNI DI ROMA BY NIGHT” CREATO DA CORRADO RIZZA…