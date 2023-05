CHE DIO TASSISTA! È DIVENTATO IMPOSSIBILE TROVARE UN TAXI ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA E CON L’ARRIVO DELL’ESTATE (E DEI TURISTI) LA SITUAZIONE SI FA SEMPRE PIÙ CRITICA. CODE E ATTESE FINO A UN’ORA – I COMMENTI DEI POVERETTI CHE VENGONO PURE ASSALTATI DAI TASSISTI ABUSIVI: “MA C’È UNO SCIOPERO? NO? ALLORA PERCHÉ CE NE SONO COSÌ POCHI?” (DATECE UBER!)

Cento a piazza dei Cinquecento. Cinquanta, in via Marsala. Queste sono le persone in fila in attesa di un taxi una volta arrivate alla stazione Termini. In via Marsala di macchine bianche nemmeno l’ombra, la strada è deserta. Chi è in fila con i trolley, chi con grossi zaini, chi con animali domestici.

In media, ogni 5 minuti arriva un tassista. Il tempo di attesa, intorno alle 18, è di mezz’ora, per diventare sempre più lungo con il passare del tempo. Alle 20 ci vuole quasi un’ora per arrivare al proprio turno.

Qualcuno rinuncia e torna indietro. Gaetano ha 27 anni ed è arrivato da Napoli: «L’attesa è tanta. L’ultimo arriva domani – ironizza -. Mi ricorda Capri, c’è la stessa fila». Rosita, 45 anni, con le figlie è appena arrivata invece da Milano: «Siamo a Roma… - commenta sarcastica con lieve accento Milanese -. Guarda: il punto taxi è vuoto». […]

Fabio, 36 anni domanda incuriosito: «Ma c’è uno sciopero? No? Allora perché ce ne sono così pochi?». Alla domanda risponde Carlo, tassista 70enne, appena arrivato qui a caricare una coppia di clienti: «Il motivo è il traffico. Siamo 8.500 taxi a Roma, pure troppi. Ma girare in macchina in questa città è diventato un incubo. È invivibile».

Per ottemperare alla domanda di taxi che supera di ben lunga l’offerta c’è anche chi come Giuseppe quasi ottantenne si offre come tassista abusivo. «Tipo Uber? Una specie… - risponde sorridendo -. Faccio un buon prezzo e lo dico prima. Niente fregature». […]

