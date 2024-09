CHE DIO TASSISTA! - PRENDERE UN TAXI A ROMA È UN INCUBO, TRA CODE INTERMINABILI ALLE STAZIONI E CENTRALINI CHE NON RISPONDONO - IL RACCONTO DI UNA GIORNALISTA MILANESE DEL "CORRIERE": "CHIAMO IL RADIOTAXI. C'È LA SOLITA MUSICHETTA MA NESSUNO RISPONDE. FINALMENTE SI FA VIVA UNA VOCE FEMMINILE: 'MI SCUSI, MA NON RIUSCIAMO A TROVARE UN TAXI PER LEI'. ALLA FINE…"

taxi a roma

Estratto dell'articolo di Rita Querzè per www.corriere.it

Roma promette una giornata splendida. Nell’ascensore d’albergo a due passi dalla stazione Termini i turisti in pantaloncini corti e scarpe da ginnastica hanno già gli occhi sgranati dallo stupore, pur non avendo visto ancora nulla. Ma tutto volge al peggio quando, alla reception, chiedo un taxi. L’addetto mi guarda come se stessi pretendendo un passaggio in elicottero: «Signora, si metta in coda».

TAXI STAZIONE TERMINI - ROMA

Prima di me c’è già un distinto signore che spera nella risposta del radiotaxi: «Sono in attesa da 20 minuti, nessun segno di vita». Guardo l’orologio, devo seguire per il giornale l’assemblea di Confindustria, auditorium Parco della musica. L’ingresso degli ospiti, per motivi di sicurezza, è previsto entro le 10. Visione rapida di Google Maps: da qui sono 4,8 chilometri, un’ora e cinque di cammino. Arriverei in tempo, ma con lo zainetto sulle spalle è un po’ troppo.

«A TERMINI? NON ARRIVEREBBE PIÙ»

Il mio disappunto deve essere evidente. Il receptionist: «Signora, non mi guardi così!». «Lo so, lei non c’entra nulla, ma mi dia almeno un consiglio, che cosa posso fare? Vado a mettermi in coda per un taxi davanti alla stazione Termini che è qui a due passi?». «Ma no signora!», mi rispondono con compatimento da dietro il bancone. «C’è una fila tale, talmente lunga a quest’ora, che non arriverebbe più. […]

taxi a roma

LA FERMATA DEL BUS «DOPPIA»

Nel frattempo si sono fatte le 9.10 ed è arrivato il momento delle scelte: restare in attesa che il radiotaxi risponda (e comunque sarei la seconda in attesa) o scommettere sull’ incognita del bus? […] vada per il bus. Di corsa attraverso il piazzale, compro il biglietto. […] Ma l’autobus non arriva, nonostante Google Maps dica che dovrebbe passare alle 9.25. E sono le 9.25.

«SCUSI, NON TROVIAMO UN TAXI PER LEI»

Allora mentre aspetto mi metto al telefono e chiamo il radiotaxi. Ovviamente c’e la solita musichetta ma nessuno risponde. L’idea è: se arriva il bus bene, ma se il radiotaxi risponde cambio al volo i piani. Finalmente dal cellulare emerge una voce femminile. Spiego dove devo andare. «Resti in attesa». Credo di essere ormai a un passo dalla terra promessa ma torna la musichetta, la signorina all’altro capo del filo si è data alla macchia. La beffa è che una quantità di macchine bianche sfreccia davanti a noi. […]

taxi roma 2

Finalmente torna a farsi viva la voce femminile: «Mi scusi, ma non riusciamo a trovare un taxi per lei». «Come non riuscite, insista! Io resto qui». Sono le 9.45. Ormai è chiaro: non arriverò in tempo. Al top dello scoramento si leva alta la voce della giovane compagna di sventure: «910 in arrivo!».

[…] «UN’ORA E MEZZA PER 4,8 KM»

Bilancio della giornata: sono arrivata alle 10.20, per fortuna mi hanno fatto entrare nonostante il ritardo. Ma resta il fatto che ci ho messo un’ora e mezza per fare 4,8 chilometri. Avrei fatto molto prima a piedi.