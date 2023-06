CHE DIO TASSISTA – PRENDERE UN TAXI A ROMA E MILANO STA DIVENTANDO UN’AVVENTURA TRA LUNGHISSIME ATTESE AL TELEFONO E CODE ALLE STAZIONI – SALA VUOLE AUMENTARE LE LICENZE E NELLA CAPITALE GUALTIERI È PRONTO A SEGUIRE L’ESEMPIO: AL MOMENTO IL CAMPIDOGLIO HA VARATO LA “DOPPIA GUIDA”, OVVERO LA POSSIBILITÀ DI FAR UTILIZZARE LO STESSO TAXI A DUE CONDUCENTI DIVERSI, NELLA STESSA GIORNATA PER ALLUNGARE IL SERVIZIO FINO A 20 ORE AL GIORNO. MA LA PROPOSTA SI È RIVELATA UN FLOP A CAUSA DI…

Estratto dell’articolo di Fa.Ro. per “Il Messaggero”

Milano è pronta ad aumentare le licenze dei taxi, con l'obiettivo di migliorare il servizio: il sindaco Giuseppe Sala ha parlato della necessità di averne circa mille in più, per cercare di far fronte alle continue carenze di auto bianche nella metropoli lombarda. […] E anche a Roma il tema si sta facendo largo nell'amministrazione capitolina. I taxi nella Capitale oggi sono 7.800: il 20 per cento in meno di Milano, che è una città molto meno grande, come ha ricordato anche il leader di Azione, Carlo Calenda.

I problemi sono evidenti, soprattutto con il boom del turismo degli ultimi mesi nella Città eterna […] E sono poche anche le licenze per le auto a noleggio con conducente (Ncc) rilasciate dal Comune di Roma: al momento le concessioni sono 900. […]

LE SOLUZIONI Per il momento il Campidoglio ha varato la "doppia guida" - ossia la possibilità di far utilizzare lo stesso taxi a due conducenti diversi, nella stessa giornata - per allungare il servizio fino a 20 ore al giorno e fare in modo che ci siano contemporaneamente più auto in circolazione: anche 4.500 taxi in servizio nello stesso momento.

Ma, senza un'adeguata partecipazione da parte della categoria, sarà necessario passare a nuove misure. Tra queste, l'aumento delle licenze che, almeno per il Giubileo del 2025, potrebbe tamponare l'emergenza. Una misura per abbattere le code per i taxi, intanto, sarà l'aumento delle autorizzazioni per gli Ncc

[…] I tassisti, dal canto loro, chiedono intanto «una rimodulazione dei turni per permettere una maggior flessibilità durante la giornata di lavoro e intercettare i picchi della domanda […]

