CHE DIO TASSISTA! A ROMA IL CONDUCENTE DI UN TAXI HA RICEVUTO UNA MULTA DI 600 EURO PER ESSERSI RIFIUTATO DI FAR SALIRE A BORDO UNA 80ENNE DISABILE – È SUCCESSO ALL’USCITA DELLA STAZIONE TERMINEI DI ROMA: L'AUTISTA, FORSE PER NON “PERDERE TEMPO” CON L'ANZIANA IN SEDIA A ROTELLE, HA PREFERITO CARICARE A BORDO UN GRUPPO DI TURISTI. MA LA DONNA HA CHIAMATO LA POLIZIA MUNICIPALE E…

Estratto dell’articolo di Fabio Rossi per “Il Messaggero - Edizione Roma”

TAXI STAZIONE TERMINI - ROMA

Ha visto passare avanti altri clienti - arrivati dopo di lei nella fila di via Marsala, a fianco della stazione Termini - fatti salire sul taxi dall'autista che, poco prima, aveva rifiutato di farla salire a bordo dell'auto bianca. Vittima di questa disavventura è stata un'anziana donna disabile, che era arrivata in treno nel principale scalo ferroviario della Capitale ed era stata presa in consegna da uno degli addetti che si occupano di assistere i passeggeri a mobilità ridotta, nelle fasi di partenza e di arrivo nelle principali stazioni.

Proprio quest'ultimo avrebbe aiutato la donna, 80 enne, a segnalare quanto accaduto alla polizia locale, che è intervenuta a sanzionare un tassista, con una pesante ammenda pecuniaria: 600 euro di multa.

PERSONA IN SEDIA A ROTELLE

[...] un conducente 39 enne che era fermo nello stallo taxi di via Marsala, quando avrebbe accettato sulla vettura alcuni clienti arrivati in un secondo momento rispetto alla donna in carrozzina, forse per non perdere troppo tempo. Complessivamente, al tassista è stata elevata una contravvenzione da 600 euro.

Nell'area di Termini, attualmente, la disciplina di circolazione delle auto bianche è stata radicalmente modificata a causa dei lavori di restyling in corso in piazza dei Cinquecento, in vista del Giubileo del prossimo anno, con gli spazi dei taxi dislocati sul lati della stazione e, in particolare, in via Marsala.

taxi alla stazione termini di roma

[...] sempre ieri, nell'area di Termini, una pattuglia della squadra vetture del Gpit ha imposto il fermo amministrativo a un pullman turistico che trasportava bambini, condotto da un uomo italiano di 40 anni risultato privo della Cqc (carta di qualificazione del conducente) e senza un rapporto di lavoro regolare con il proprietario del mezzo. I vigili urbani hanno sanzionato il responsabile con oltre quattromila euro di multa e procederanno nei confronti della società proprietaria del veicolo, per l'inosservanza delle norme che regolano i rapporti di lavoro. [...]

