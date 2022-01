CHE DUE PALIN – QUELLA FURBACCHIONA NO VAX DI SARAH PALIN, EX GOVERNATRICE DELL’ALASKA, È STATA PIZZICATA MENTRE CENAVA IN UN RISTORANTE ITALIANO AL CHIUSO A NEW YORK PUR NON ESSENDO VACCINATA: SABATO ERA ATTOVAGLIATA NELL’ESCLUSIVO “ELIO’S” NELL'UPPER EAST SIDE E LUNEDÌ È RISULTATA POSITIVA AL COVID. LE GIUSTIFICAZIONI DEL MANAGER DEL LOCALE: “UNA SFORTUNATA SVISTA…”

Da Ansa

sarah palin

Pochi giorni prima di risultare positiva al Covid, l'ex governatrice dell'Alaska Sarah Palin ha cenato in un esclusivo ristorante di New York, pur non essendo vaccinata. Le leggi della Grande Mela, invece, richiedono di mostrare la prova dell'avvenuta vaccinazione per mangiare al chiuso, e il governo della metropoli ha detto che Palin "dovrebbe seguire le regole come tutti gli altri".

ristorante elio's new york 3

L'ex candidata alla vice presidenza Usa è risultata positiva lunedì (ritardando il suo processo per diffamazione contro il New York Times) e sabato è stata vista cenare nel ristorante Elio's nell'Upper East Side. Il manager del locale, Luca Guaitolini, ha tentato di smorzare la polemica: "Stiamo prendendo molto sul serio questo incidente isolato, una sfortunata svista. Elio's aderisce e crede nell'obbligo del vaccino e quello che fa per proteggere il personale e i clienti dei ristoranti", ha affermato.

sarah palin 8

Guaitolini ha detto che sabato non lavorava, e ha spiegato che stanno cercando di andare fino in fondo alla vicenda. Elio's, aperto nel 1981 tra la East 84th e la Second Avenue, ha tra i suoi clienti star come Tom Hanks e Mick Jagger.

ristorante elio's new york 2 ristorante elio's new york 1 john mccain e sarah palin sarah palin 1 sarah palin sarah palin 2 sarah palin 5 sarah palin 3 sarah palin 6 sarah palin 7 sarah palin 9