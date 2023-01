CHE EFFETTO HANNO LE BOMBE DI HARRY SU BUCKINGHAM PALACE? LA FAMIGLIA REALE INGLESE SI OSTINA A IGNORARE LE PAROLE DELLA "PECORA NERA" MA LA VALANGA DI LETAME NON AIUTA LA TRANSIZIONE DELLA MONARCHIA AL DOPO-ELISABETTA - RE CARLO NON HA LO SPESSORE NECESSARIO PER REGGERE IL PESO DEGLI SCANDALI E, ORA CHE IL FIGLIO HA SVELENATO SULLA SUA CAMILLA, C’È DA ASPETTARSI SCINTILLE. LA MONARCHIA SCRICCHIOLA, MA METTERNE IN DUBBIO LA LEGITTIMITÀ SIGNIFICA CHE…

1 - LA MONARCHIA E LA CRISI CHE NE MINA LA LEGITTIMITÀ

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Keep calm and carry on era il motto degli inglesi sotto la pioggia di missili tedeschi durate la Seconda guerra mondiale; manteniamo la calma e andiamo avanti, è l'uguale atteggiamento di re Carlo di fronte al diluvio di «bombe mediatiche» che il figlio Harry scaglia contro la monarchia dal suo esilio californiano. È la strategia del silenzio quella scelta dal nuovo sovrano, nella speranza che l'uragano si sgonfi da solo. Intanto, Carlo continua la sua routine come se nulla fosse: lavora ogni giorno alla valigetta rossa - ereditata da Elisabetta - che contiene le carte ufficiali, mantiene in programma una visita in Scozia questa settimana.

Domenica lo si è visto per la prima volta in pubblico dopo l'uscita delle iniziali anticipazioni della biografia di Harry, «Spare» (in Italia «Il Minore»), che arriva oggi nelle librerie: Carlo è apparso rilassato, sorridente, mentre stringeva le mani dei sudditi davanti a una chiesa a Norfolk, nei pressi della sua tenuta di Sandringham. Ma la «guerra dei Sussex» è tutt' altro che gossip, perché la posta in gioco è maledettamente seria: Carlo deve gestire una fase delicatissima, quella della transizione della monarchia al dopo-Elisabetta, deve cioè traghettare la Corona in un nuova era, ma si trova a farlo mentre il figlio, che è pur sempre il quinto in linea di successione al trono, ha scatenato una guerriglia logorante.

Non è semplicemente un affare di famiglia: la Corona è l'architrave su cui si regge l'edifico politico-costituzionale della Gran Bretagna, è il collante che tiene assieme una società spaccata dalla Brexit e che garantisce la coesione del Regno Unito di fronte alle spinte centrifughe della Scozia e dell'Irlanda del Nord. Se la pietra angolare viene scalzata, tutto il castello di carte rischia di volare in pezzi. Dunque la furia di Harry - giustificata o meno - ha innescato una crisi istituzionale ancora più profonda di quella provocata dalla guerra fra Carlo e Diana negli anni Novanta e che richiama piuttosto alla memoria l'abdicazione di Edoardo VIII nel 1936: un colpo che si rivelò allora quasi fatale per la monarchia.

2 - DOPO ELISABETTA, UN LUNGO (E BRUTTO) ROYAL SHOW HARRY HA TRASFORMATO I WINDSOR NEGLI ADDAMS

Tony Damascelli per “il Giornale”

Scomparsa la regina e, prima di lei, il suo consorte, c'è gran ballo a corte. I Windsor offrono il peggior royal show del secolo, Henry-Harry, duca di Sussex, è il protagonista assoluto, va in nomination quotidiana, scrive libri, interpreta ruoli filmici, concede interviste, vive la sua Buckinghexit con ripetute fibrillazioni, è un pentito che rivela i segreti di famiglia, soffre lo stato di figlio dimenticato, sente vittima anche la propria moglie americana, stando alle sue varie parole i Windsor sono gli Addams del regno unito, un gruppo che vive di rendita e nel quale Gomez è il re Carlo, Morticia la regina consorte Camilla, il resto è spettacolo macabro e irriverente, razzista, irriconoscente: «Io voglio una famiglia, non una istituzione» ha spiegato con la barba rossa e ispida il giocane Enrico che per onomastica porta anche i nomi di Carlo, Alberto e Davide, uso apposta la traduzione per renderlo più vicino alla gente comune, quella alla quale lui e Meghan fanno riferimento o, aggiungo io, gli abbonati di Netflix o gli acquirenti dell'ultimo libro, Spare, in uscita oggi, a parte l'edizione clandestina En la Sombra, apparso in Spagna già il 5 di gennaio.

La copertina mostra il volto severo del nobile decaduto o decadente, potrebbe sembrare una foto segnaletica, manca l'immagine di profilo e il numero di registro relativo, l'ego monta pagina per pagina, Enrico cerca di convincere il mondo che quella inglese è una recita continua, intossicata da comportamenti e mentalità che nulla hanno a che fare con la genuinità di una sana, non dico sacra, famiglia.

Un dinastia che ha superato guerre e tragedie, pubbliche e private, c'era Elisabetta II, ok, ma la forza della Firm, dell'azienda, perché tale sono i Windsor, dovrebbe riuscire a superare anche l'ostacolo di questo quinto in linea dinastica, un bambino non ancora diventato uomo eppure padre, un ragazzo non ancora diventato marito, perché, come malignano a corte, l'uomo è lei, l'attricetta americana che, come nel caso di John Lennon-Yoko Ono, ha plagiato il consorte al punto di farlo uscire dai fab four, Charles -Camilla -William -Kate; strano che lady M non abbia ancora svelato di essere stata abusata da giovane, è bastato insinuare che qualcuno abbia sospettato sul colore della pelle del pupo Archie o della Lilibet (una furbata il nome di battesimo) per sollevare il polverone nelle varie dimore reali.

Ma c'è chi sostiene che ormai il casato scricchiola, il re non ha il carisma e la calma necessarie per affrontare l'emergenza, gli è bastata una stilografica difettosa per smascherarne l'indole, immagino come avrà digrignato dinanzi alla lettura delle memorie del secondogenito. Voci di corte mormorano che Henry Harry non parteciperà all'incoronazione del padre, eppure il giovin signore potrebbe cogliere l'occasione al volo, presentarsi in abiti casual, allestire un banchetto dinanzi all'abbazia e autografare ogni singola copia di Spare, la vendita andrebbe a ruba, l'introito finirebbe in beneficenza e dentro la chiesa si udirebbe un God Save the King mai così adatto come in quei momenti. Un film comico? Beh, che altro è diventata la AddamsWindsor?

