CHE FA, INALA? UNA 35ENNE INDIANA HA INALATO LA VITE DEL SUO PIERCING AL NASO. LA DONNA, CHE HA UNA CONCEZIONE DEL CORPO UMANO PARTICOLARE, CREDEVA CHE FINISSE NEL SUO STOMACO E NON NEI POLMONI – DOPO DUE SETTIMANE DI TOSSE, LA RAGAZZA E’ ANDATA IN OSPEDALE DOVE LE HANNO FATTO UNA RADIOGRAFIA - ECCO COME E' FINITA…