Incipit della rubrica Facce di casta, tenuta da Veronica Gentili solo (per fortuna) il lunedì sul Fatto Quotidiano: «Sarà che la ruota ha finito di girare dal verso giusto». Poiché la frase è riferita al senso di marcia, alla direzione, Gentili avrebbe dovuto scrivere «per il verso giusto», su calco delle locuzioni «procedere per il suo verso, per il giusto verso» e «prendere qualcuno per il suo verso, per il verso giusto» (Lo Zingarelli 2024).

Ma non ci si può attendere di queste finezze da una giornalista che poco oltre aggiunge: «La sedicente audacia del Segretario sembra riproporsi a molti come i peperoni», dove alla ridicola iniziale maiuscola che di solito Gentili riserva alle cariche e financo ai mesi dell’anno si aggiunge una misterica comparazione con gli ortaggi.

Chiusura in bellezza: «C’è chi a destra sembra talmente affezionato agli anni di Piombo da richiamarli in causa anche nelle situazioni meno plausibili». Saremmo stati disposti a tollerare l’ennesima maiuscola per «anni», seppure incongrua, ma risulta francamente incomprensibile il rispetto reverenziale che Gentili nutre per il vile metallo.

Prima pagina del Corriere della Sera. Occhiello: «8 marzo, il monito di Mattarella». Titolo: «“Contro le donne violenze e molestie inaccettabili”». Restiamo in attesa di ricevere dal Quirinale un elenco di quelle accettabili.

Didascalia dalla prima pagina della Repubblica: «Da sinistra: Yousaf (Scozia), Sunak (Regno Unito), Gething (Galles)». Nelle tre foto dei premier, due sopra e una a sinistra della didascalia, in realtà si vedono Sunak, Gething e Yousaf. Sempreché alla Repubblica sia ancora vigente la consuetudine occidentale di leggere da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso. In caso contrario, la didascalia doveva cominciare così: «Da sinistra in basso, in senso orario».

mattia zenzola vince amici 4

Da Fanpage.it: «Mattia Zenzola è fidanzato. Chi è la colei che ha fatto battere il cuore al ballerino, e anche partner di ballo conosciuta proprio durante la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi». Devono aver assunto in redazione Cetto La Qualunque.

Titolo dalla pagina Facebook del Corriere della Sera: «Adolescente non binario muore dopo una lite nei bagni della scuola: “Ucciso dalle politiche anti trans”». Siamo finiti su un non binario morto.

Titolo dal sito della Repubblica: «Ita e la frenata di Lufthansa: “Solidi anche da soli, ma server partner”». L’informatica trionfa o trattasi di un nuova concordanza del verbo servire con il sostantivo partner?

Carlo Cambi sulla Verità: «Renzo Rosso contesta il prezzo, ma non sembra avere tante scelte: o prende questa way out oppure s’impalca in una contesa legale senza possibilità di armistizio». Il verbo impalcare ha due significati: «costruire con assi e travi il palco di una stanza» e «regolare la crescita e la forma di un albero mediante la potatura». Che Rosso volesse essere segato? (In ogni caso, c’è riuscito: l’hanno estromesso dalla Masi, la cantina dell’Amarone quotata in Borsa).

«La seconda stories invece contiene un estratto dell’articolo che Domani ha dedicato a Marcello Minenna, ex direttore dell’agenzia delle Dogane indagato per corruzione, e Donato Ammaturo, editore dell’Espresso da maggio 2023». Devono decidersi: o «story» o «seconda delle stories». Stories non si può usare al singolare, per il semplice fatto che in inglese è plurale.

Titolo dalle pagine economiche del Corriere della Sera: «Piaggio, utile record a 91 milioni nel 2023. Su il dividendo a quota 20,5 euro». Occhiello: «Balzo del 73%». Il testo conferma: «Verrà suggerito un dividendo di 20,5 euro contro i 18,5 euro dell’anno scorso». A parte che l’utile ha avuto un aumento del 7,3 per cento non del 73 (cioè un decimo del balzo da record), il dividendo è di 0,205 euro (un centesimo di quanto annunciato). Analogo discorso per il dividendo dell’anno scorso: non 18,5 euro, bensì 0,185. Esempi di economia virtuale.

Dalla prima pagina dell’Unità: «Il Senato ha dato il via libera al provvedimento che istituisce i test psico-attitudinali per i magistrati. Di che si tratta? Di una misura che prevede un controllo sulle condizioni psichiche di tutti i magistrati, per evitare di avere persone mentalmente non stabili in un ruolo molto delicato e con un enorme potere. L’idea è che se devo dare a una persona la possibilità di rovinarti la vita e magari di mandarti in prigione per molti anni, è meglio essere sicuro che quella persona non sia un po’ squilibrato». Titolo: «Se fanno il test li bocciano tutti...». Anche se fanno l’esame di terza elementare ai redattori dell’Unità.

Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera rievoca la figura di Italo De Witt, il rapinatore che il 3 novembre 1995 prese in ostaggio 15 persone nell’agenzia del Credito italiano in piazza di Spagna a Roma: «Un colpo che fece epoca, se non altro per la location prescelta dalla batteria criminale, che entrò in azione durante la pausa pranzo sorprendendo alle spalle gli impiegati e una guardia giurata e aprendo di nascosto con un mazzo di chiavi false la porta sul retro». Se sono chiavi che aprono le porte, devono senz’altro essere vere.

Titolo dal sito del Gazzettino: «Follia a Mestre. Madre 54enne e figlio 25enne litigano furiosamente in strada, intervengono gli agenti e si coalizzano contro di loro». Gli agenti coalizzati contro madre e figlio? Non c’è più la polizia di una volta.

