CHE FAI, RUDY? – LA FINACCIA DELL’EX SINDACO DI NEW YORK, RUDY GIULIANI: È COSTRETTO A DICHIARARE BANCAROTTA, DOPO LA CONDANNA A PAGARE 148 MILIONI DI DOLLARI PER IL TENTATIVO DI SOVVERTIRE IL RISULTATO ELETTORALE DEL 2020, PER CONTO DI DONALD TRUMP – L’EX AVVOCATO DEL TYCOON HA DEBITI PER OLTRE 100 MILIONI DI DOLLARI E HA CHIESTO DI USUFRUIRE DELLA PROTEZIONE DELLA LEGGE “CHAPTER 11”