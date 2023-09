8 set 2023 12:21

CHE FARA 'GNAZIO? – PER CAPIRE COSA È ACCADUTO A CASA DEL PRESIDENTE DEL SENATO LA NOTTE DEL 19 MAGGIO POSSONO ESSERE DECISIVE LE CHAT TRA IGNAZIO LA RUSSA E SUO FIGLIO LEONARDO APACHE, ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO UNA RAGAZZA INCONTRATA IN DISCOTECA A MILANO – IL LEGALE DELLA PRESUNTA VITTIMA CHIEDE ALLA PROCURA DI MILANO DI ESTRARRE I DATI DAL TELEFONINO DEL GIOVANE. MA SERVE L’AUTORIZZAZIONE DEL SENATO – IL PADRE DELLA RAGAZZA: “SE NON TEME NULLA, IL PRESIDENTE DOVREBBE INVITARE LA GIUNTA A DARE L'OK”