NUDI ALLA META – ZUCKERBERG HA CONFERMATO IL TAGLIO DI PERSONALE, IL PRIMO IN 18 ANNI DI FACEBOOK. META, LA CASA MADRE DEL SOCIAL NETWORK, CONGELERÀ LE ASSUNZIONI E RIDURRÀ I BUDGET PER MOLTI TEAM DELLA SOCIETÀ. MOSSA CHE PORTERÀ A LICENZIAMENTI NEI SETTORI PIÙ DEBOLI – L'OBIETTIVO È RIDURRE DI ALMENO IL 10% I COSTI IN RISPOSTA ALLA CRESCITA STAGNANTE E ALLA CONCORRENZA SEMPE PIÙ AGGUERRITA...