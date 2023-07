18 lug 2023 14:33

CHE FIGURACCIA PER CORTINA! – IL MINISTERO DEI TRASPORTI HA CHIUSO PER 15 GIORNI LA FUNIVIA CHE PORTA SUL MONTE FALORIA PERCHÉ È SCADUTA LA CERTIFICAZIONE SULLO SCORRIMENTO DELLE FUNI – UN INCONVENIENTE NON DA POCO PER TURISTI E VIP, IN PIENA STAGIONE ESTIVA – L'IMPIANTO, CHE PARTE DAL CENTRO DELLA “PERLA DELLE DOLOMITI”, ARRIVA FINO A OLTRE 2MILA METRI D'ALTEZZA. SU QUELLE VETTE FU GIRATO IL FILM “CLIFFHANGER” CON SYLVESTER STALLONE … – VIDEO