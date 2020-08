CHE FINE HA BATTO SABRINA BECCALLI? – MISTERO A CREMA DOVE LA 39ENNE È SCOMPARSA DA QUATTRO GIORNI DOPO AVER LASCIATO IL FIGLIO 15ENNE A UNA FESTA IN PISCINA. LA SUA AUTO È STATA RITROVATA CARBONIZZATA: AL SUO INTERNO UN CANE CHE NON SAREBBE DI SUA PROPRIETÀ – LA SORELLA TEME IL PEGGIO: “PENSIAMO L'ABBIANO UCCISA” – NEL QUARTIERE DOVE ABITAVA CIRCOLA LA STORIA SU DUE UOMINI CHE SI ERANO ACCOLTELLATI PER LEI A LUGLIO…

Chiara Baldi per "La Stampa"

sabrina beccalli 1

«Siamo tutti preoccupati per te, ti prego torna a casa!». «Non ti conosco ma prego affinché tu possa tornare a casa da chi ti vuole bene». I commenti sul profilo Facebook di Sabrina Beccalli sono centinaia e da giorni, ormai, hanno tutti lo stesso tono preoccupato per la donna che da oltre 72 ore è scomparsa. Sabato mattina la 39 enne di Crema aveva portato il figlio a casa di amici per una gita in piscina, assicurando che li avrebbe raggiunti intorno a mezzogiorno.

sabrina beccalli

Ma da allora di lei non si sono più avute tracce. Beccalli, 39 anni, di Crema, separata e con un figlio - Omar - di 15, da oltre 72 ore è scomparsa da casa: non un messaggio, né un biglietto, neanche una telefonata al ragazzo adolescente a cui era molto legata, nulla. La sua auto, una Fiat Panda, è stata trovata bruciata sabato sera nella zona di Vergonzana: gli inquirenti però non sanno ancora dire se la vettura sia stata data alle fiamme o se a causarne l'incendio sia stato un guasto.

sabrina beccalli 5

Al suo interno, nel sedile posteriore, i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio, hanno però trovato un cane, che però non sarebbe di proprietà della donna. La cui scomparsa è un mistero sempre più fitto anche per gli inquirenti: come ha spiegato il tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto, comandante del Nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cremona, «allo stato attuale non viene esclusa alcuna ipotesi».

sabrina beccalli 2

Ma la sparizione della donna - nelle cui ricerche sono impegnati tra vigili del fuoco, Carabinieri di Crema e Protezione Civile, oltre cinquanta persone - preoccupa in particolar modo la sorella. Che ora teme il peggio: «Ci siamo fatti l'idea che l'abbiano uccisa», ha detto ieri ai giornalisti mentre si trovava sul luogo del ritrovamento dell'auto. «Era felice e aveva appena trovato un nuovo lavoro», ha raccontato, invitando chiunque abbia notizie di Sabrina a farsi vivo. «Contattate i Carabinieri se l'avete vista, anche venerdì sera o notte».

sabrina beccalli 7

Un timore che trova voce anche tra gli abitanti del quartiere San Bernardino di Crema. Qualcuno infatti collega la scomparsa di Beccalli con una rissa avvenuta proprio in quella zona, in via Martini, il 15 luglio scorso e che ha avuto per protagonisti due uomini: un 46 enne pregiudicato e un 54 enne, che è stato accoltellato dal primo, poi finito in carcere.

Da ieri in paese le voci si rincorrono perché - raccontano in più di uno - «Sabrina li conosceva entrambi e litigavano per lei, sempre per lei». Anche se sul suo profilo Facebook Beccalli parla di «un solo uomo della mia vita, Omar», cioè il figlio adolescente. Di lei, il parroco di San Bernardino, don Lorenzo Roncali, che l'ha vista per l'ultima volta una settimana fa, dice che è «sempre stata una donna un po' carica di problemi ma anche molto attiva e dinamica».

sabrina beccalli 3

Nella sua parrocchia Beccalli andava spesso, l'ultima volta giovedì, due giorni prima di sparire nel nulla, per parlare con un collaboratore di don Roncali: «Cerchiamo di essere d'aiuto alle persone in difficoltà, e so che Sabrina era venuta pochi giorni fa a parlare. Ma aveva trovato lavoro da poco e questo la rendeva molto più tranquilla e felice».-

sabrina beccalli 4 sabrina beccalli 6