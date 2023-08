CHE FINE HA FATTO LA 13ENNE BENEDETTA CRISTOFANI? DA VENERDÌ SCORSO LA RAGAZZINA È SPARITA, DOPO AVER ABBANDONATO UN CAMPO ESTIVO A TARQUINIA, IN PROVINCIA DI VITERBO – L'ULTIMO AVVISTAMENTO MENTRE SALIVA A BORDO DI UN PULLMAN SUL LUNGOMARE E CON SÉ AVEVA UN TROLLEY - AVEVA AVUTO UN LITIGIO CON GLI OPERATORI DELLA STRUTTURA, PERCHÉ LE ERA STATO SEQUESTRATO LO SMARTPHONE – IERI SI ERA DIFFUSA SUI SOCIAL LA NOTIZIA DEL SUO RITROVAMENTO, SMENTITA PERÒ DAL PADRE…

Estratto dell'articolo di Laura Bogliolo per “Il Messaggero - edizione Roma”

Benedetta Cristofani

Il giallo della falsa notizia del ritrovamento della 13enne che si è allontanata da una casa famiglia in provincia di Viterbo. La disperazione del papà che due giorni fa aveva pubblicato sui social un appello per ritrovarla diffondendo la foto della piccolina. […]

L'unica cosa certa è che Benedetta, affidata in modo temporaneo a una struttura, è scomparsa venerdì scorso, alle 19 circa. Sarebbe salita a bordo di un pullman sul lungomare di Tarquinia. E con lei aveva un trolley. Sembra che abbia avuto un litigio con gli operatori della struttura, forse perché le era stato preso lo smartphone. Ipotesi tutte da verificare.

«Mia figlia non è stata ritrovata, sono disperato, queste false notizie complicano ancora di più le ricerche». Queste le parole del papà ieri mattina, quando sulle pagine Facebook di un gruppo di protezione civile della Tuscia, a Corchiano, era stato dato l'annuncio del ritrovamento della giovane addirittura domenica sera alle 23.

Benedetta Cristofani

Il post ha fatto il giro del web ed è stato ripreso da diversi siti. Sono state ore di confusione e disperazione per il papà che cercava in ogni modo una conferma mai arrivata da parte delle forze dell'ordine. Alla fine il post è stato cancellato e al papà la polizia, dopo varie verifiche, ha comunicato che la piccola non era stata trovata.

[…] Ieri da fonti della polizia era emerso, appunto, che la ragazzina avrebbe avuto un diverbio con qualcuno della casa famiglia. La struttura l'ha accolta un paio di settimana fa e da Roma era stata portata a Marina Velca. E ora c'è grande apprensione in famiglia per la tredicenne.

ricerche di Benedetta Cristofani scomparsa a tarquinia

[…] Il papà ha quindi rinnovato l'appello: «Vi prego aiutatemi a ritrovare mia figlia, chiunque la veda segnali subito tutto alla polizia, ogni elemento, anche il più piccolo può essere fondamentale per capire che fine abbia fatto». E ora le forze dell'ordine indagano anche sulla diffusione della falsa notizia del ritrovamento.

Un trolley, un pullman sul lungomare di Tarquinia e poi niente più informazioni sulla giovane. «Non so altro - continuava a ripetere ieri il padre - non ho letto la denuncia, non so come fosse vestita». Il padre, avvertito dell'allontanamento dagli operatori della casa famiglia che hanno subito presentato una denuncia al commissariato, ha provato a chiamare la ragazza al cellulare. «Ma era staccato».

Sembra appunto che l'apparecchio fosse stato tolto alla tredicenne, così come stabiliscono spesso le regole. L'analisi del cellulare è fondamentale per cercare di capire la rete di contatti della giovane, le ultime chiamate e qualche messaggio che potrebbe dare una svolta alle indagini. Ed è probabile che l'apparecchio sia già nelle mani della polizia. «Il cellulare può aiutare tantissimo gli investigatori» ha continuato a sottolineare ieri il papà. […]

mare tarquinia