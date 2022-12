CHE FINE HA FATTO ALFONSO SIGNORINI? MISTERI DA UN MATRIMONIO TRASH: IL CONDUTTORE DEL “GF VIP” AVREBBE DOVUTO ESSERE IL TESTIMONE DI NOZZE DI FRANCESCA CIPRIANI, MA NON SI È PRESENTATO ALLA CERIMONIA – ALLA FINE I DUE SPOSI HANNO DOVUTO RIPIEGARE SU GIUCAS CASELLA. LE RAGIONI DEL FORFAIT DI SIGNORINI RIMANGONO SCONOSCIUTE E…

alfonso signorini

Avrebbe dovuto essere uno dei testimoni di nozze di Francesca Cirpriani e Alessandro Rossi, ma qualcosa è andato storto. Alfonso Signorini, infatti, dopo aver accettato l'invito e l'importante ruolo, nel giorno più bello della coppia, ha dato buca. Il celebre conduttore del Grande Fratello Vip da ospite d'eccezione si è trasformato nell'assente più importante del matrimonio che si è celebrato sabato 3 dicembre.

A dare la notizia della mancata presenza di Alfonso Signorini è stato l'influencer Amedeo Venza nella sue storie su Instagram. Con un dettagliato reportage social, Venza ha postato molte foto del matrimonio di Francesca Cipriani rivelando anche che il testimone, forse più atteso, non si è presentato alla cerimonia. La sua presenza era data per certa, visto che il nome del conduttore era stato fatto stampare anche sui cartoncini consegnati agli ospiti, ma di Signorini non si è vista nemmeno l'ombra. Alfonso avrebbe dovuto essere il testimone di nozze insieme a Elena, la sorella di Francesca Cirpiani, ma la cerimonia è arrivata al termine e Signorini non si è fatto vivo.

matrimonio francesca cipriani e alessandro rossi 7

Il sostituto

In una situazione del genere, però, «the show must go on» e quindi la coppia in procinto di sposarsi ha dovuto correre ai ripari. «Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce», ha scritto Venza sui social in un primo momento. Versione poi confermata dai fatti che hanno imposto ai futuri sposi di cercare un sostituto tra gli invitati. E, infatti, alla fine è stato Giucas Casella a ricoprire l'importante ruolo di testimone dopo il forfait di Alfonso Signorini.

Il motivo

Finita la cerimonia, però, in molti si sono chiesti il motivo che abbia spinto Signorini a dar buca alla Cipriani. Le ragioni dell’improvvisa assenza di Alfonso Signorini, però, sono ancora sconosciute. Il conduttore non ha ancora pubblicato sui social nulla che sia in grado di svelare i motivi della sua misteriosa assenza. Nessuna spiegazione è arrivata nemmeno da parte degli sposi che non si sono fatti prendere dal panico anche di fronte a una criticità del genere. Chissà se nelle prossime ore il giallo verrà svelato da qualcuno dei protagonisti...

