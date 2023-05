6 mag 2023 13:50

CHE FINE HA FATTO AMBER HEARD? DOPO LA BATOSTA PRESA IN TRIBUNALE DALL’EX MARITO JOHNNY DEPP, L’ATTRICE È DOVUTA SCAPPARE DAGLI STATI UNITI CON LA CODA IN MEZZO ALLE GAMBE: DICHIARATA BANCAROTTA E VENDUTA LA CASA IN CALIFORNIA, PARE SI SIA TRASFERITA A MADRID CON LA FIGLIA DI 2 ANNI – NESSUNA TRACCIA DELLA COMPAGNA EVE BARLOW CON CUI AVREBBE CHIUSO OGNI RAPPORTO PRIMA DI NATALE E…