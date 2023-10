20 ott 2023 19:08

CHE FINE HA FATTO BELEN? – ALBERTO DANDOLO PER “OGGI”: “NESSUN PROGRAMMA DA CONDURRE, IL FORFAIT ALL'ULTIMO MOMENTO A CATTELAN E A MARA VENIER, POCHISSIME NOTIZIE DAI SOCIAL. A FAR ALLARMARE i FAN ANCHE ALCUNI SUOI CONTROLLI IN UNA CLINICA A PADOVA. COSA STA SUCCEDENDO ALLA SHOWGIRL ARGENTINA? PERSONE A LEI VICINE PARLANO DI UNA PROFONDA FRAGILITÀ EMOTIVA DOVUTA ALLA PRESSIONE MEDIATICA E ALLA SEPARAZIONE DA STEFANO DE MARTINO A CAUSA DI...