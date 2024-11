13 nov 2024 18:25

CHE FINE HA FATTO CHANEL MAYA BANKS? – L’ATTRICE 36ENNE, NOTA PER IL SUO RUOLO DI SAWYER BENNETT NELLA CELEBRE SERIE “GOSSIP GIRL”, È SCOMPARSA NEL NULLA: DAL 30 OTTOBRE LA FAMIGLIA NON HA NOTIZIE DELLA DONNA. NELLA SUA CASA I PARENTI HANNO TROVATO IL CANE E LE CHIAVI DELL’AUTO, MA NON C’È TRACCIA DEL PC E DEL CELLULARE – A NON CONVINCERE LA FAMIGLIA È IL COMPORTAMENTO DEL MARITO CHE SI RIFIUTA DI COLLABORARE E NON HA DATO L’ALLARME DOPO LA SCOMPARSA…