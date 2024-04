15 apr 2024 14:50

CHE FINE HA FATTO CHIARA FERRAGNI? L’INFLUENCER, PER MANCANZA DI INFLUENZE, SI È CHIUSA IN UN SILENZIO SOCIAL – A NON ARRENDERSI AL DECLINO DELLA FIGLIA È LA MADRE, CHE HA POSTATO ALCUNE FOTO DELLA DOMENICA DI RELAX IN COMPAGNIA DI CHIARA E DELLE ALTRE DUE FIGLIE A RIVALTA TREBBIA, IN PROVINCIA DI PIACENZA – SONO FINITI I TEMPI DEI LOOK DA MOSTRARE AI FOLLOWER: CHIARA È IN PANTALONCINI, CANOTTIERA E BRETELLINE DEL REGGISENO IN BELLA VISTA…