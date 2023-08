3 ago 2023 11:27

CHE FINE HA FATTO DUDÙ? L’ITALIA È CON IL FIATO SOSPESO PER LE SORTI DEL CAGNOLINO DI BERLUSCONI CHE NON È STATO CITATO NEL TESTAMENTO: IL BARBONCINO CONTINUERÀ A SCORRAZZARE NEI GIARDINI DI ARCORE MA, VISTO CHE IL CAV NON HA DATO DISPOSIZIONI, NON È CHIARO CHI SE NE PRENDERÀ CURA – PER LEGGE DOVREBBE SPETTARE AI FIGLI OCCUPARSENE, MA MOLTO PROBABILMENTE SARÀ MARTA FASCINA FINO A QUANDO RESTERÀ A VILLA SAN MARTINO. DOPO NON È ESCLUSO CHE…