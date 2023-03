CHE FINE HA FATTO FEDEZ? IL RAPPER, OLTRE CHE SPARIRE DAI SOCIAL, NON SI FA VEDERE NEANCHE IN TRIBUNALE AD ANCONA E MANDA UN CERTIFICATO MEDICO. FEDEZ È UN TESTIMONE NEL PROCESSO BIS PER LA STRAGE DI CORINALDO, INSIEME A SFERA EBBASTA – QUANTO VARREBBE IL DIVORZIO DEI FERRAGNEZ? L’ESPERTO DIVORZISTA: “IN BALLO CI SONO PIÙ DI 70 MILIONI. IL VERO DANNO PER LA COPPIA SAREBBE NON FAR VEDERE I FIGLI SUI SOCIAL. MA POSSONO EVITARLO SE..."

La maretta tra i Ferragnez si è trasformata in tempesta. La balbuzie di Fedez, lo stress, il silenzio stampa, il ritardo nel lancio della seconda stagione della serie targata Ferragnez. Una crisi a cui si sarebbe aggiunto “l’esilio” dal letto matrimoniale di Fedez, costretto a dormire sul divano (perché gli amici non vorrebbero entrare nella storia e parteggiare per qualcuno).

Alla conferenza stampa di Lol a Roma, due giorni fa, lui non si è presentato e ieri ha scritto in una storia di Instagram che per un po’ vorrà disintossicarsi dai social (ci riuscirà?). Nel frattempo, nonostante le rassicurazioni di alcune persone vicine alla coppia, l’ipotesi della separazione o del divorzio sono sempre meno fantasiose. Così abbiamo chiesto a un esperto divorzista, il dottor Marcello Burchi, di spiegarci cosa accadrebbe in caso di divorzio tra i due, a partire dal patrimonio incredibile e dall’affidamento dei figli, evitando le possibili trappole in caso di una separazione conflittuale. Il patrimonio dei due sembrerebbe ammontare almeno a 40milioni di dollari, tra le aziende della Ferragni, il podcast e l’attività sui social.

Nel caso dell’influencer, per ogni post si potrebbe arrivare anche a 80 mila euro di profitto, mentre per Fedez i guadagni sarebbero più che dimezzati. Che dire poi della casa sul lago di Como da 5 milioni? Ecco tutto quello che possiamo dire nel caso in cui venisse messa la parola fine a una delle coppie più famose d’Italia.

Iniziamo con una stima. Di che patrimonio stiamo parlando?

Dai dati che si trovano in giro si direbbero 40milioni, ma è un dato in continua evoluzione. Direi che siamo tra i 70 e i 100milioni.

Una somma importante.

Una somma molto importante che però secondo me non andrà a influire.

Cioè?

Non credo ci sarebbero forme di mantenimento né verso l’uno né verso l’altro.

Con un patrimonio così alto, le pratiche del divorzio sono più complesse?

Fondamentalmente, tutte le casistiche di separazioni comportano un certo dispendio di denaro. La parte più complicata è gestire lo stress che dipende da esso. Da un punto di vista strettamente economico, non credo sarebbe molto differente da quello di chiunque altro. Entrambi i coniugi lavorano e sono in grado di mantenere se stessi ed eventualmente i figli. Quella credenza molto diffusa tra i non addetti ai lavori, che a fronte di una separazione c’è un coniuge che deve mantenere un altro, è errata.

E per quanto riguarda i figli?

Questo ci interessa maggiormente. In presenza di una situazione non critica a una coppia come verrebbe attribuito. I figli stanno con uno dei due genitori, di solito è la madre, e hanno un calendario di visita nel quale possono vedere e stare con il padre. Nulla vieta, qualora siano di comune accordo, di vedere i figli anche in altri giorni, fuori dal calendario. A oggi c’è una possibilità di pattuizione praticamente illimitata. Per quanto riguarda le separazioni consensuali, è sempre veramente consigliato raggiungere un accordo bonario.

E se non fossero d’accordo?

Bisognerà attivare la fase giudiziale, la parte un po’ più “violenta”, dove i coniugi non sono d’accordo su nulla.

Dipende tutto dai buoni rapporti dei due coniugi quindi.

La cosa fondamentale per disciplinare qualunque accordo è la produzione di determinati documenti, come la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Questo per far sì che il giudice possa avere una stima dei loro guadagni. Poi ora è entrata in gioco la riforma Cartabia da qualche giorno.

Cosa cambia?

Qualora i Ferragnez dovessero decidere di separazioni, potrebbero fare contemporaneamente separazione e divorzio.

Qual è la differenza tra separazione e divorzio?

La separazione è una semplice presa di coscienza dei genitori che permette loro di vivere separati, non avere più obblighi coniugali (fedeltà, convivenza, ecc.), però sono di fatto ancora sposati. Il divorzio è invece il totale scioglimento del matrimonio. Finora bisognava prima essere separati e poi divorziare. Ora, per risparmiare tempo, puoi chiedere contemporaneamente separazione e divorzio.

Fedez e Chiara Ferragni avranno dei guadagni in comune, per l’attività come coppia. In caso di divorzio cosa succede?

I due ex partner dovranno dimostrare la loro condizione patrimoniale al giudice. Estratto conti, rapporti finanziari, beni immobiliari, tutto. Una volta depositati questi documenti, dovranno recarsi personalmente in tribunale per discutere dei termini dei loro accordi. Per esempio sul mantenimento dei figli.

Un genitore dovrebbe contribuire in una certa misura al mantenimento di Leone e Vittoria. Chi? Quello he ha più tempo libero potrebbe essere il signor Fedez. Quindi potrebbero dare i figli a Fedez (considerato, in deroga alla regola generale, genitore collocatario), mentre la madre dovrebbe versare una somma a Fedez, ma per i figli chiaramente, non per il suo mantenimento. […]

Se dovessero divorziare, in termini di rapporti di forza chi sarebbe avvantaggiato?

Secondo me colui o colei che diventa collocatario principale. Normalmente è la madre, quindi direi la madre. Collocataria dei figli e affidamento della casa familiare. Il padre sarebbe costretto ad allontanarsi dalla casa famigliare e a vedere i figli secondo un calendario stabilito. E lui sarebbe costretto a pagare per il mantenimento dei figli, anche se la Ferragni ha un patrimonio che è tre o quattro volte quello di Fedez. […]

Fedez ha mandato un certificato di malattia e non si è presentato per la seconda volta in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo. È stato convocato perché anni prima era stato ospite dello stesso locale e la magistratura vorrebbe fare chiarezza sulle condizioni strutturali della discoteca nel periodo precedente alla strage.

La prima udienza era stata fissata lo scorso 24 febbraio e sia Fedez che Sfera Ebbasta. Anche in quel caso il cantante aveva avanzato il «legittimo impedimento» dovuto a un impegno professionale che lo vedeva occupato nella realizzazione di una campagna pubblicitaria per una grande società. Tuttavia aveva dato la sua disponibilità nel presenziare ad Ancona la settimana successiva. Sfera Ebbasta invece aveva comunicato di essere impegnato sul set di un videoclip con la cantante Bia. […]

