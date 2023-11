CHE FINE HA FATTO GIULIA CECCHETTIN? PAURA PER LA RAGAZZA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA SCOMPARSA INSIEME ALL’EX FIDANZATO - IL PADRE: “L’EX NON HA ACCETTATO LA FINE DELLA RELAZIONE”. LO ZIO: “UN TESTIMONE LI HA VISTI LITIGARE, POI LUI L’HA SPINTA IN AUTO E SI È DILEGUATO”- LA TARGA DELLA VETTURA È STATA REGISTRATA DAI DISPOSITIVI DI LETTURA INSTALLATI IN MOLTI COMUNI: SAREBBE ARRIVATA IN FRIULI, AL CONFINE COL VENETO

Francesco Furlan per repubblica.it - Estratti

I telefoni sono spenti, l’auto, una Fiat Punto, non si trova. Sono ore d’ansia tra Venezia e Padova per la scomparsa di due ex fidanzati, Giulia Cecchettin di Vigonovo (Venezia) e Filippo Turetta di Torreglia (Padova), entrambi di 22 anni, studenti di Ingegneria all’Università di Padova.

Quello che si sa è che sono stati visti litigare. A riferirlo è stato Andrea Camerotto, zio della ragazza. "Giulia Cecchettin è sparita insieme a un suo ex, collega di studi”, ha detto. “La stiamo cercando e cerchiamo anche Filippo Turetta: si frequentavano dopo essersi lasciati in maniera amichevole. Abbiamo sempre avuto l'impressione che Filippo fosse ancora un pò attratto dalla continuazione della relazione con Giulia".

La cena e il litigio

Lo zio ha ricostruito le ore precedenti alla scomparsa quando "intorno alle 18, è passato a prenderla Filippo, uscito di casa, secondo i genitori, in maniera tranquilla. I due si sono recati alla Nave de Vero”, ha continuato. Lì hanno cenato e sono stati avvistati, poi hanno fatto ritorno in località Vigonovo e sono arrivati a un parcheggio dietro la casa di fronte alla scuola.

Sono stati avvistati intorno alle 23.15 e l'avvistamento è legato a un litigio che c'è stato tra i due”, ha sottolineato lo zio di Giulia. “Un vicino, mentre fumava, ha sentito le grida di Giulia, trattenuta in macchina da Filippo, che si è poi dileguato verso la strada che porta al cimitero che può portare in via Vigonovese verso Padova o verso il centro di Vigonovo".

“Filippo è passato a prendere mia figlia nel tardo pomeriggio, poi sono andati alla Nave de Vero di Marghera”, ricostruisce anche Gino Cecchettin, il padre di Giulia. L’ultima volta i due ragazzi sono stati visti insieme intorno alle 20 al Mc Dondald’s del centro commerciale. Giulia ha mandato l’ultimo messaggio alla sorella alle 22.43, il telefonino di Filippo è stato agganciato per l’ultima volta intorno alle 23 a una cella telefonica del Comune di Fossó, in Riviera del Brenta, non lontano da dove la ragazza vive con la famiglia. Poi più nulla.

Il padre: “Quando lei lo ha lasciato lui ci è rimasto molto male”

I due sono stati fidanzati fino ad agosto poi lei lo ha lasciato. “Lui però ci è rimasto molto male”, racconta il padre di Giulia, “e in questi mesi qualche volta si sono visti. Non credo alla fuga d’amore, Giulia giovedì si deve laureare in ingegneria biomedica, in questi giorni stava organizzando la festa con gli amici, non è mai successo che si allontanasse così senza dire nulla. Che cosa sia successo non so”.

Gli avvistamenti

Le ricerche dell’auto si sono estese anche al Friuli Venezia Giulia: gli avvistamenti della vettura non sarebbero stati segnalati da passanti, ma registrati dagli occhi elettronici dei dispositivi di letture targhe installati in molti comuni. Il transito della vettura è stato verbalizzato al confine con il Veneto. Zona in cui i carabinieri hanno intensificato le loro ricerche, per ora senza esito. I vigili del fuoco del nucleo regionale del Veneto stanno sorvolando da stamane con un elicottero le province di Treviso e Pordenone.

