CHE FINE HA FATTO KATA? DOPO 17 GIORNI DI RICERCHE NON CI SONO PASSI IN AVANTI SUL CASO DELLA BAMBINA DI 5 ANNI SCOMPARSA A FIRENZE – GLI EX OCCUPANTI DELL'HOTEL ASTOR SARANNO SOTTOPOSTI AL TEST DEL DNA E SARANNO ANALIZZATI I REPERTI SEQUESTRATI NELLE STANZE DELLA STRUTTURA ALL'INDOMANI DELLO SGOMBERO – PER LA TERZA VOLTA AL VAGLIO DEI CARABINIERI I FILMATI DELLE TELECAMERE INTORNO ALL’ALBERGO...

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

kata bambina scomparsa a firenze

Test del dna agli ex occupanti dell'ex hotel Astor e ai reperti sequestrati nelle stanze della struttura all'indomani dello sgombero: i risultati, secondo quanto emerso, potranno servire per future comparazioni. Procedono anche con accertamenti scientifici le indagini su Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno dall'ex albergo a Firenze, dove viveva da mesi con la madre e il fratellino.

La procura indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, al momento senza indagati. Per ricomporre il contesto in cui è sparita la piccola ormai diciassette giorni fa, i carabinieri continuano ad ascoltare, come persone informate dei fatti, gli ex occupanti della struttura.

Kathrina Alvarez, la mamma di Kataleya, e il padre della bambina Miguel a chi l'ha visto

[...] Per la terza volta sono al vaglio dei carabinieri i filmati delle telecamere del Comune di Firenze puntate sulle strade attorno all'ex albergo Astor, da cui è scomparsa lo scorso 10 giugno Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni che viveva nello stabile occupato con la madre e il fratellino.

Nello scorso weekend, la pm Christine von Borries e i carabinieri hanno continuato ad ascoltare altri occupanti dell'ex albergo, come persone informate sui fatti, per riuscire a sciogliere il mistero della scomparsa di Kata. Forse anche alla luce delle nuove testimonianze raccolte, gli investigatori e i tecnici informatici sono alla ricerca in quei video di dettagli che potrebbero essere passati inosservati a una prima battuta. [...]

kata, la bambina scomparsa a firenze

Le ricerche della bambina sono partite quella sera stessa dentro e fuori l'edificio. Dopo l'allontanamento dei 132 occupanti, di cui 42 minori, collocati in strutture di accoglienza messe a disposizione dal Comune, i carabinieri del Ros, del Gis e del Sis hanno ispezionato l'edificio, dalle terrazze ai tombini, anche con sofisticate attrezzature, senza trovare tracce della piccola. Nel frattempo al vaglio dei carabinieri hanno controllato i video delle telecamere puntate sui due ingressi dell'ex albergo via Boccherini e via Maragliano e in zone sempre più ampie.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 1 kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3 L'ULTIMA IMMAGINE DI KATA FUORI DALL'HOTEL ASTOR A FIRENZE