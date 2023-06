Estratto del'articolo di Antonella Mollica e Valentina Marotta per www.corriere.it

Hanno messo in fila video e testimonianze, hanno ricostruito orari e ipotizzato percorsi ma soprattutto hanno pianificato i prossimi passi per dare un nuovo impulso alle indagini sul mistero di Kata, la piccola peruviana di 5 anni che sembra essere stata inghiottita dall’ex hotel Astor il 10 giugno.

[…] Kata al momento della scomparsa si trovava nell’hotel dove viveva con la mamma e il fratello di 8 anni e non sembra essere mai uscita. Le telecamere del negozio di fronte la inquadrano alle 15.01 mentre esce dal cancello con altri bambini, alle 15.12 mentre sale le scale interne del cortile fino al terzo piano, per poi ridiscendere sempre da sola. Da quel momento il vuoto.

[…] In questi undici giorni gli investigatori, armati delle più sofisticate attrezzature, non hanno trovato tracce della bambina in quella struttura di quasi 3 mila metri quadri, tra 57 camere, salone, terrazze e cantine. Sonde e droni hanno scandagliato tutti gli anfratti dell’edificio, compresi i pozzi neri. Non è arrivata risposta finora neppure dall’analisi delle telecamere pubbliche e private del quartiere.

L’ultima speranza era risposta nella videocamera di un privato che puntava sul muro di un cortile che affaccia su via Monteverdi e che è stata acquisita domenica. Ma in quelle immagini non si vede nessuno scavalcare il muro per guadagnare una via di fuga, unica strada alternativa all’ingresso principale di via Maragliano e a quello secondario di via Boccherini. Si cercherà di capire se si possono recuperare anche i filmati cancellati da nuove registrazioni per quelli che sono stati acquisiti in ritardo.

[…] Adesso la Procura di Firenze acquisirà i filmati di tutte le telecamere della città. È questa la decisione presa durante un vertice che si è tenuto al Palazzo di giustizia, coordinato dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, per dare impulso alle indagini sulla bimba peruviana di cinque anni scomparsa.

