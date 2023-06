28 giu 2023 18:30

CHE FINE HA FATTO KATE? IL PRINCIPE WILLIAM SI È GODUTO UNA SERATONA DA SINGLE IN UN NIGHTCLUB DI LONDRA: IL 41ENNE È STATO AVVISTATO IN UN PALCHETTO DEL LOCALE MENTRE TRACANNAVA BIRRA INSIEME A DUE AMICI – PER ALCUNI SI TRATTA DI UNA SERATA TRA SOLI UOMINI PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DEL FUTURO RE. MA I PIÙ MALIZIOSETTI HANNO IPOTIZZATO CHE IL DUCA SI STESSE PRENDENDO QUALCHE ORA D'ARIA DAL SUO MATRIMONIO IN CRISI… VIDEO