5 apr 2023 17:10

CHE FINE HA FATTO MELANIA? L’EX MODELLA NON ERA AL FIANCO DEL MARITO NÉ IN TRIBUNALE NÉ AL DISCORSO DOPO L’INCRIMINAZIONE A MAR-A-LAGO: ERA SCHIERATA TUTTA LA FAMIGLIA IN SOSTEGNO DEL PUZZONE, MA DI LEI E DELLA FIGLIA IVANKA, EX DELFINA CHE NON NE VUOLE PIÙ SAPERE DI SEGUIRE LE IMPRESE DEL PADRE, NON C’ERA TRACCIA – PARE CHE MELANIA E DONALD CONDUCANO VITE SEPARATE NEL VILLONE IN FLORIDA: LEI HA FATTO SAPERE CHE… - VIDEO