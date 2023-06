CHE FINE HA FATTO IL METOO? A TARALLUCCI E VINO – A LOS ANGELES EZRA MILLER ERA SUL RED CARPET PER L’ANTEPRIMA MONDIALE DI “FLASH”: L’ATTORE È ACCUSATO MOLESTIE, VIOLENZE E FURTI, MA LA "DC COMICS" NON SI È SOGNATA DI MANDARE AL MACERO LA PELLICOLA. ANZI, STA PROTEGGENDO L’ATTORE IMPEDENDOGLI DI FARE INTERVISTE E NON TAGLIANDOLO FUORI (PER IL MOMENTO) DAL SEQUEL – LA CASA DI PRODUZIONE SPERA CHE IL CLAMORE POSSA PORTARE GENTE AL BOTTEGHINO, MA… VIDEO

Estratto dell'articolo di Giovanni Berruti per www.lastampa.it

Poche ore fa si è tenuta a Los Angeles l’anteprima mondiale di The Flash. Si tratta del nuovo cinecomic della DC Comics, diretto da Andy Muschietti e in uscita nelle sale tra pochissimi giorni. Come da programma, sul red carpet è apparso Ezra Miller. Essendo l’attore protagonista, cosa ci sarebbe di così strano? Si tratta della sua prima uscita pubblica, del suo ritorno sotto i riflettori dopo esser stato oggetto di diverse controversie legali, tra accuse di molestie, violenze e furti. Lo scorso anno è stato addirittura arrestato alle Hawaii per aver colpito una donna con una sedia in testa. Una situazione che ha creato non poco disagio tra i vertici dei DC Studios, che nonostante tutto hanno però deciso di non cancellare l’uscita del film.

Di recente, è stato infatti annunciato che Miller non avrebbe rilasciato alcuna intervista promozionale, ma che si sarebbe reso disponibile solo agli scatti di rito. Cosa che effettivamente è stata (si è limitato solo a ringraziare pubblicamente i colleghi, prima dell’inizio della proiezione).

«Ezra è focalizzato sulla sua salute mentale, non vuole in alcun modo condizionare l'uscita del film. Desidera che l'attenzione sia concentrata unicamente su The Flash, non su di lui»- ha spiegato una fonte a lui vicina. In merito al futuro cinematografico del «velocista scarlatto», se i DC Studios non hanno ancora preso (apparentemente) una decisione ufficiale […]

Nei mesi scorsi, una tempesta mediatica ha invece coinvolto i Marvel Studios. A scatenarla la cattiva condotta di un attore, Jonathan Majors, arrestato lo scorso marzo a New York con l’accusa di violenza domestica nei confronti di una donna. Il problema è che il suo è un personaggio centrale nel futuro cinematografico della casa delle idee, trattandosi del villain Kang il Conquistatore.

Nonostante si sia dichiarato innocente, e il processo è ancora in corso, Majors rischia infatti di perdere il ruolo che si è conquistato con la sua performance nella serie Loki e nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania […]

Per usare una metafora presa in prestito dai fumetti, le accuse di molestie a Hollywood sono come la kryptonite? Secondo quanto successo negli scorsi mesi, la risposta sembra essere affermativa. Ma la realtà è decisamente più complessa. Da sempre, l’industria cinematografica (e non solo) è l’arena di controversie giudiziarie. Sentiamo spesso storie di aggressioni, violenze di ogni tipo. […]

Nessuno dimentica il calvario subito da Kevin Spacey, licenziato da Netflix e sostituito in corsa nel film di Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo. O quello da Woody Allen. Senza tralasciare il processo per diffamazione che ha visto contrapposti Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard, risolto con la vittoria del primo.

Una cosa è certa, a Hollywood nessuno è indispensabile. Si può tranquillamente promuovere un blockbuster da oltre duecento milioni di dollari, senza contare sull’attore protagonista (The Flash), o sostituire un attore all’ultimo minuto. Le conseguenze non sono importanti. Anzi, paradossalmente, a volte lo scandalo può giovare alla riuscita al botteghino. E magari anche alla riabilitazione del personaggio (guai giudiziari a parte). Prepariamoci al potenziale hashtag #MillerforTheFlash2. Non sarebbe una sorpresa.

