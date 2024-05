CHE FINE HA FATTO MILENA SANTIROCCO? – LA 54ENNE DI LANCIANO, IN ABRUZZO, È SCOMPARSA MENTRE STAVA FACENDO UNA CAMMINATA DA SOLA - PRIMA DI SPARIRE, LA DONNA (SEPARATA CON DUE FIGLI) AVEVA POSTATO SUI SOCIAL UNA FOTO DEL MARE, POI IL SUO PROFILO FACEBOOK E’ STATO IMPROVVISAMENTE CHIUSO E IL CELLULARE STACCATO – LA SORELLA DI MILENA: "C’È QUALCOSA CHE NON SAPPIAMO. NON PUÒ ESSERSI ALLONTANATA DA SOLA" - L'IPOTESI DI UN ALTRO UOMO NELLA SUA VITA...

Estratto dell’articolo di Alessandra Ziniti per “La Repubblica”

milena santirocco 1

La macchina nel parcheggio con una ruota bucata e un chiodo accanto, il cellulare spento poco dopo aver postato foto sui social, il profilo Facebook improvvisamente chiuso.

E nessuna traccia ormai da sei giorni. «C’è qualcosa che non sappiamo. Non può essersi allontanata da sola», dice la sorella Sonia sul lungomare della lecceta di Torino di Sangro dove i cani sembravano aver fiutato qualcosa fino in mare, ma i sommozzatori non hanno trovato nulla.

Milena Santirocco, 54 anni, insegnante di danza e di fitness, separata, due figli, «una vita in questo momento più serena di prima», dice Denis il più piccolo, è scomparsa domenica pomeriggio a Lanciano da questa riserva sul mare dove, come faceva spesso, era andata a fare la sua passeggiata sportiva.

Giacca rossa, pantaloni da tuta, scarpe da camminata, è arrivata al percorso Trabocco di Punta le Morge nel primo pomeriggio dopo aver pranzato con i figli, è giunta fino alla spiaggia, ha fatto delle foto che ha postato sul suo profilo Whatsapp fino a un’ora dopo.

milena santirocco 3

Ma a casa non è mai tornata. La sua auto, una Clio grigia con una ruota bucata e un chiodo vicino sul selciato, è stata trovata al parcheggio da dove è partita per la sua passeggiata. Non una telefonata, non una richiesta di aiuto ad altri automobilisti se fosse semplicemente rimasta in panne.

Quando, a sera, i familiari hanno provato a chiamarla il suo telefono risultava spento. L’ultima volta che ha agganciato una cella in zona è stato alle 18.37, ben tre ore dopo aver postato le foto, poi il telefono si è spento. Che fine ha fatto Milena?

«Abbiamo pranzato insieme a casa domenica, poi io e mio fratello siamo usciti e lei è andata a passeggiare come faceva sempre. Stava bene, era tranquillissima. Mia madre non aveva alcun motivo di allontanarsi volontariamente né tantomeno di fare altro», dice il figlio Denis, 22 anni, che vive con lei mentre il fratello maggiore Manuel vive da solo.

milena santirocco 2

I ragazzi, insieme alla zia Sonia, da cinque giorni seguono le ricerche che, nelle ultime 48 ore, hanno vissuto momenti drammatici quando i cani molecolari hanno fiutato tracce di Milena su una scogliera a circa 500 metri dal presunto percorso che la donna potrebbe aver seguito durante la sua passeggiata. Uno dei cani si è persino tuffato in mare ma le successive perlustrazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno scandagliato tutti i fondali della zona non hanno dato alcun esito. […]

Il timore dei familiari è che Milena possa essere stata seguita da qualcuno che le abbia poi fatto del male. Ma chi? E perché chiudere il profilo Facebook? Separata dal marito, arrivato sui luoghi d elle ricerche per stare accanto ai figli, Milena si era data con passione al suo lavoro di insegnante di danza e di fitness.

milena santirocco 5

C’era un altro uomo nella sua vita? Le voci di una relazione sentimentale chiusa da qualche mese non hanno trovato riscontro. […]

milena santirocco 4