Dove è finito Roman Abramovich? È passato poco più di un anno da quando l’oligarca russo ha ceduto il suo Chelsea al consorzio americano guidato da Todd Boehly (30 maggio 2022). […] Il suo successore ha speso tantissimo (oltre mezzo miliardo), ma la sua strategia fin qui si è rivelata fallimentare. Ecco perché più di qualcuno fra i tifosi maggiormente nostalgici ogni tanto ripensa al vecchio proprietario, chiedendosi che fine abbia fatto.

Abramovich […] venne fotografato nel marzo del 2022 in jeans e felpa all’aeroporto di Tel Aviv, in Israele, mentre aspettava di imbarcarsi sul suo jet privato, un Gulfstream da 55 milioni di euro, in direzione Mosca. In quel momento il governo britannico ne aveva congelato tutti i beni, bloccando momentaneamente anche la vendita del Chelsea.

Punizione inevitabile per chi aveva sempre mostrato una forte vicinanza a Vladimir Putin, che in quei giorni aveva appena dato il via all’invasione russa in Ucraina. Una guerra che Abramovich aveva persino tentato di bloccare, presentandosi come improbabile mediatore fra Kiev e Mosca. Il tutto senza successo.

Oggi l’ex proprietario del Chelsea, secondo un rapporto del Mirror, vive in una sontuosa villa da 20 milioni di sterline situata in uno dei quartieri più esclusivi di Istanbul. L’ha presa in affitto per 50mila euro al mese da una figura di spicco del mercato azionario, Ahmet Okumus.

Tuttavia restano ancora dei dubbi riguardo alla reale presenza in quelle stanze di Abramovich, con un media turco che ha riferito di aver fatto volare un drone vicino alla proprietà lo scorso dicembre nel tentativo di intravederlo, ma senza successo. Si sostiene inoltre che i residenti […] siano rimasti a bocca aperta quando sono stati interrogati sull’argomento. […] Un rapporto del Turkish Statistical Institute ha evidenziato come i russi abbiano effettuato più di 16.300 transazioni immobiliari nel 2022 rispetto alle 5.300 del 2021.

