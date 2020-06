CHE FINE HA FATTO L’EX FIDANZATA DI CHRISTIAN BRUECKNER, IL PEDOFILO INDAGATO PER LA SCOMPARSA DI MADDIE MCCANN? - LA POLIZIA È SULLE TRACCE DI NAKSCIJE MIFTARI, LA DONNA CHE A 17 ANNI LO LASCIÒ DOPO CHE IL MOSTRO AVEVA TENTATO DI STRANGOLARLA – LA PROCURA TEDESCA: “LA BIMBA È MORTA, MA NON SAPPIAMO DOVE SIA IL SUO CORPO. L’HA UCCISA DOPO IL RAPIMENTO” – E SPUNTA LA CONVERSAZIONE CON UN ALTRO PEDOFILO ONLINE…

Un procuratore tedesco ha affermato oggi che Madeleine McCann è stata uccisa poco dopo essere stata rapita. Hans Christian Wolters, che sta conducendo le indagini su Christian Brueckner, ha detto al Times che la polizia ha scoperto che il sospettato ha discusso di rapimento, stupro e uccisione di una ragazza in una conversazione con un altro pedofilo online. A un certo punto ha scritto del suo agghiacciante desiderio di "catturare qualcosa di piccolo e usarlo per giorni", e quando gli è stato chiesto di farsi prendere ha aggiunto: "Beh, se le prove vengono distrutte ..."

"La mia opinione privata è che ha ucciso la bambina in tempi relativamente brevi, forse l'abusata e poi l'ha uccisa", ha dichiarato Wolters. "Riteniamo che il nostro sospettato abbia commesso ulteriori crimini, in particolare crimini sessuali, in Portogallo, ma forse anche altrove come la Germania." Wolters ha aggiunto che voleva raccogliere quante più prove possibile prima di affrontare Brüeckner, in modo da avere minori possibilità di poter indebolire il caso contro di lui.

L'ultimo sviluppo arriva quando la polizia portoghese ha già escluso Brueckner come sospettato di stupro dell'irlandese Hazel Behan. La madre di due figli ha rinunciato al suo diritto all'anonimato per rivelare di essere stata brutalmente aggredita sessualmente da un uomo mascherato nel suo appartamento in Algarve nel 2004 e ha detto che crede che avrebbe potuto essere lo stupratore condannato a 43 anni.

Da "Ansa"

«Abbiamo elementi, di cui non possiamo parlare, che vanno nella direzione della morte di Madeleine, ma non abbiamo il corpo». Lo ha detto a Sky News il procuratore tedesco Hans Christian Wolters che indaga sulla scomparsa di Maddie McCann, la bambina britannica scomparsa il 3 maggio 2007 in una località turistica del Portogallo, quando aveva 3 anni.

Il magistrato ha spiegato che la polizia ha bisogno informazioni su dove abbia vissuto il nuovo sospettato (il 43enne tedesco Christian Brueckner), in modo da poter cercare il corpo. Wolters ha di fatto confermato quanto era già emerso nei giorni scorsi, e cioè che la piccola Maddie fosse morta. «Dopo tutte le informazioni che abbiamo ottenuto, la ragazza è morta. Non abbiamo informazioni sul fatto che sia viva».

Da "www.viagginews.com"

La polizia crede che un’ex ragazza di Christian Bruecker, Nakscije Miftari, possa essere a conoscenza di indizi vitali sulla scomparsa di Maddie McCann. La sua identità è stata rivelata lo stesso giorno in cui è stata annunciata la morte della bambina inglese. La coppia aveva vissuto a Braunschweig, nella Germania settentrionale, quando Brueckner gestiva un chiosco dove vendeva birra, bibite, snack e dolci, per poi trasferirsi in Portogallo.

Un altro tassello nella drammatica vicenda della piccola Maddie

Nakscije, tedesca di origine albanese, si era trasferita in Portogallo nel 2014 con Brueckner, per poi andarsene l’anno successivo, a quanto pare dopo la fine della loro relazione e dopo aver denunciato Brueckner alla polizia per le sue violenze. “È una ragazza molto simpatica. Ma era terrorizzata da lui. È completamente pazzo. Si sono lasciati dopo che ha cercato di ucciderla” ha raccontato un amico al Daily Mail.

Le autorità tedesche, per mezzo dell’Interpol, sono ora sulle tracce di Nakscije. I detective britannici e tedeschi vogliono interrogarla su ciò che sa del passato di Brueckner, in particolare del periodo trascorso in Portogallo. Brueckner, intanto, è tenuto sotto stretta sorveglianza in carcere.

