Estratto dell’articolo di Enea Conti per www.corriere.it

Dalla mattina di mercoledì 27 marzo non si hanno più notizie di Michelle Carlucci, 12 anni e Sofia Rivera Alvares, 13 anni, rispettivamente di Fusignano e Cotignola, due piccoli comuni del Ravennate. Le due giovanissime sono amiche ed entrambi i telefoni, dall’analisi delle celle risultano localizzati nella zona di Napoli dal 28 marzo.

La madre di Michelle Carlucci aveva accompagnato la figlia alle scuole medie di Alfonsine, altro piccolo comune della provincia di Ravenna ma – si è scoperto poi – la ragazza non è entrata in classe. Sofia Rivera, l’amica di un anno più grande, era con lei e allo stesso modo non è risultata presente alle lezioni.

I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Indagano i militari della Compagnia di Lugo. La localizzazione in Campania dei due telefoni potrebbe non essere casuale. Un familiare avrebbe raccontato di aver appreso che una delle due ragazze avrebbe programmato negli scorsi giorni un viaggio in Campania per andare a trovare un’altra ragazza conosciuta su un sito online. I carabinieri mantengono però il massimo riserbo, anche perché i telefoni delle due adolescenti risultano spenti o comunque non raggiungibili.

