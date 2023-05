A CHE GIOCO STA GIOCANDO PRIGOZHIN? – NEI DOCUMENTI TRAFUGATI AL PENTAGONO CE N’È UNO SCOTTANTE CHE RIGUARDA IL CAPO DELLA WAGNER: AVREBBE FORNITO ALL’UCRAINA INFORMAZIONI PER BOMBARDARE LE TRUPPE RUSSE, IN CAMBIO DEL RITIRO DEI SOLDATI DI KIEV DALL’AREA INTORNO A BAKHMUT. IL CREMLINO SMENTISCA: “HA TUTTA L’ARIA DI UNA BUFALA”. E LUI BOLLA TUTTO COME “FAKE NEWS”: “CERCHERANNO DI BUTTARE SU DI ME TANTA MERDA QUANTO POTRANNO…”

evgeny prigozhin

LA RIVELAZIONE DEL WASHINGTON POST: «PRIGOZHIN HA OFFERTO ALL’UCRAINA INFORMAZIONI SULLE TRUPPE RUSSE». LUI E MOSCA SMENTISCONO

Estratto da www.open.online

«Ha tutta l’aria di una bufala». Con queste parole il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov smentisce l’indiscrezione del Washington Post sui leak del Pentagono, secondo cui Yevgeny Prigozhin avrebbe fornito coordinate agli ucraini per bombardare le truppe russe.

PUTIN ZELENSKY

Lo stesso leader del gruppo Wagner ha tacciato il tutto come fake news, avanzandosi l’ipotesi che dietro potrebbe essere qualche giornalista in cerca di clamore. «Cercheranno di buttare su di me tanta merda quanto potranno», ha detto in un video.

Secondo quanto rivelato dal WP, alla fine di gennaio il capo del gruppo Wagner […] avrebbe offerto all’Ucraina informazioni sul posizionamento delle truppe russe. Per dare una possibilità di colpirle in cambio del ritiro dei soldati di Kiev dall’area intorno a Bakhmut.

valery gerasimov sergei shoigu

Prigozhin aveva fatto arrivare la sua proposta tramite i suoi contatti nell’intelligence militare di Kiev. Contatti confermati, aggiunge il quotidiano Usa, da due funzionari ucraini, secondo i quali Prigozhin ha parlato in varie occasioni il servizio di intelligence militare (Hur) del governo di Kiev. […]

PRIGOZHIN, 'SONO FAKE NEWS I LEAK DAGLI USA SU DI ME'

(ANSA) - Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha smentito come una "fake news" il contenuto di alcuni leak usciti negli Usa secondo i quali avrebbe indicato alle forze ucraine posizioni delle truppe russe da bombardare.

jack teixeira

Dietro a queste presunte rivelazioni, afferma in un video Prigozhin, potrebbe esserci "qualche giornalista in cerca di clamore" oppure qualche "compagno" dell'establishment. "Cercheranno di buttare su di me tanta merda quanto potranno", afferma ancora il capo della Wagner.

PRIGOZHIN,'AVVERTITO DEL LEAK DA RAGAZZI ONESTI VICINI A WP'

(ANSA) - Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha detto che già un mese fa era stato avvertito da "alcuni ragazzi onesti in America che collaborano con il Washington Post" che sarebbero stati pubblicati alcuni leak con le accuse nei suoi confronti di avere aiutato le truppe ucraine a bombardare quelle russe.

Prigozhin, in un video postato sul suo canale Telegram, avanza il sospetto che dietro alla notizia vi siano "compagni della Rublyovka", il sobborgo di lusso ad ovest di Mosca dove risiedono molti esponenti dell'establishment politico-economico russo.

JACK TEIXEIRA

Il capo della Wagner suggerisce di dare libero accesso a Internet all'oppositore Alexei Navalny, attualmente in carcere, autore in passato di diverse inchieste e denunce sulla corruzione negli apparati di potere. "Lui - aggiunge - vi concerà per bene e se la prenderà non solo con me ma anche con tutti i compagni della Rublyovka".

007 DI KIEV SUI LEAK DI PRIGOZHIN,'NO COMMENT MA TUTTO A DIFESA'

evgeny prigozhin contro shoigu e gerasimov

(ANSA) - La Direzione principale dell'intelligence ucraina (Mdi) non conferma né smentisce l'articolo del Washington Post secondo cui Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner, avrebbe offerto loro informazioni sulle posizioni dell'esercito russo in cambio del ritiro delle forze armate ucraine da Bakhmut.

Ma "è chiaro che l'Ucraina sta facendo tutto il possibile per proteggere i propri interessi nazionali, per de-occupare effettivamente il territorio", afferma Andrei Yusov, portavoce della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa.

putin Yevgeny Prigozhin

"Penso che l'Ucraina dovrebbe, e naturalmente i servizi di intelligence lo faranno e dovranno, discutere di queste cose quando necessario e nell'interesse nazionale dell'Ucraina", ha detto Yusov, aggiungendo anche che "è chiaro che l'Ucraina sta facendo tutto il possibile per proteggere i propri interessi nazionali, per de-occupare effettivamente il territorio". Il portavoce della Mdi ha chiarito che Kiev utilizza diversi metodi e mezzi per ottenere le informazioni necessarie e ha spiegato che "non credo che dovremmo commentare con voi questo".

drone esplode vicino al cremlino 2 MEME ZELENSKY PUTIN

il video di evgeny prigozhin da bakhmut 5 il video di evgeny prigozhin da bakhmut 4 EVGENY PRIGOZHIN