CHE GIORNATA DI MERDA SULL’A1 – UN TIR HA PRESO FUOCO TRA FABRO E ORVIETO: IL CAMION NON È STATO COINVOLTO IN ALCUN INCIDENTE E L’UOMO ALLA GUIDA DEL MEZZO È RIUSCITO A METTERSI IN SALVO, MA L'AUTOSTRADA DEL SOLE È STATA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONE. POCHE ORE FA, PER UN INCIDENTE MORTALE TRA INCISA E VALDARNO, SI ERANO FORMATI NOVE CHILOMETRI DI CODA...

Estratto dell'articolo di Federico Garau per www.ilgiornale.it

tir in fiamme sulla a1 4

Prima l'incidente a Figline Valdarno, che ha coinvolto quattro camion e tre auto e portato alla morte di due persone, e adesso l'incendio, registrato in queste ultime ore. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, a prendere fuoco è stato un tir. Il mezzo pesante stava percorrendo il tratto autostradale e le fiamme sono divampate all'altezza del km 438, tra Fabro e Orvieto.

Non si conoscono ancora le cause dell'evento. A quanto pare il tir non è rimasto coinvolto in alcun incidente, dunque il rogo si sarebbe verificato in modo autonomo. Come il mezzo è stato avviluppato dalle fiamme è stato dato subito l'allarme e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco. A raggiungere la zona anche il personale di Autostrade. Per fortuna l'autista del mezzo articolato non ha riportato ferite. Nessun altro è rimasto coinvolto.

tir in fiamme sulla a1 5

[…]A seguito di ciò è stata disposta la chiusura dell'A1 per ragioni di sicurezza e ripristino della carreggiata. L'autostrada è interdetta, in ambo le direzioni, da Fabro e Orvieto. […]

La chiusura della A1 ha causato diversi rallentamenti. Coloro che sono diretti a Roma, l'uscita obbligatoria è Fabro.

ARTICOLI CORRELATI

tir in fiamme sulla a1 3 tir in fiamme sulla a1 1 tir in fiamme sulla a1 2