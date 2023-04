30 apr 2023 16:18

CHE MADRE DI MERDA – UNA MAMMA HA DECISO DI NON DENUNCIARE L’UOMO CHE AVEVA MOLESTATO SUA FIGLIA (DI SOLO 10 ANNI) IN CAMBIO DI 600 EURO – NELL’AGOSTO 2020, IN SALENTO, IL PRESUNTO VIOLENTATORE AVREBBE CONVINTO LA BAMBINA A FARE IL BAGNO INSIEME A LUI E L'AVREBBE COSTRETTA A SUBIRE ATTI SESSUALI – LA POVERETTA, TORNATA A SCUOLA, RACCONTÒ TUTTO ALLA MAESTRA MA LA MAMMA (CHE AVEVO PRESO LA “MAZZETTA”) NON FORNÌ NESSUN INDIZIO UTILE AI CARABINIERI – ORA LEI È INDAGATA PER FAVOREGGIAMENTO E L’UOMO PER...