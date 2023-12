CHE MAL DI TESLA! - LA CASA AUTOMOBILISTICA DI ELON MUSK HA DOVUTO RICHIAMARE OLTRE 2 MILIONI DI VEICOLI A CAUSA DI ALCUNI PROBLEMI CON IL SISTEMA DI PILOTA AUTOMATICO, CHE AUMENTEREBBERO IL RISCHIO DI INCIDENTI - L'AZIENDA DI AUTO ELETTRICHE DOVRÀ AGGIORNARE I SOFTWARE PER I MODELLI MODEL S 2012-2023, MODEL X 2016-2023, MODEL 3 2017-2023 E MODEL Y 2020-2023 NEGLI STATI UNITI, CHE SONO STATE DOTATE DI AUTOSTEER: IN EUROPA QUESTE FUNZIONALITÀ NON SONO ANCORA AMMESSE (MENO MALE!)

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

ELON MUSK TESLA 1

Tesla dovrà correggere un parametro in 2 milioni di veicoli che potenzialmente consente ai conducenti di smettere di prestare attenzione alla strada quando il veicolo è in modalità di guida assistita, dopo un'indagine del Regolatore di sicurezza statunitense sulla tecnologia a seguito di una serie di incidenti. Lo segnala il Financial Times. Sebbene si preveda che i conducenti delle Tesla debbano tenere le mani sul volante e gli occhi sulla strada anche con il sistema di guida autonoma parziale in funzione, gli avvisi di Tesla "potrebbero non essere sufficienti per prevenire l'uso improprio da parte dei conducenti" del suo sistema, […]

TESLA AUTOPILOT

La casa automobilistica - ha detto la NHTSA - dovrà emettere una correzione al software per i modelli Model S 2012-2023, Model X 2016-2023, Model 3 2017-2023 e Model Y 2020-2023 negli Stati Uniti, che sono state dotate di Autosteer. In Europa queste funzionalità non sono ancora ammesse. […]

TESLA AUTOPILOT TESLA AUTOPILOT ELON MUSK TESLA 2