CHE MALTEMPO CHE FA! – ALMENO 8 EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI HANNO COLPITO A MACCHIA DI LEOPARDO L’ITALIA NELLE ULTIME 24 ORE - LA PERTURBAZIONE CHE ARRIVA DALL’ATLANTICO HA CAUSATO NUBIFRAGI, TROMBE D'ARIA, ALLAGAMENTI E ALBERI CADUTI DA NORD A SUD – IN LIGURIA, IL LIVELLO DELL’ACQUA IN DIVERSI COMUNI DELLA VAL DI MAGRA È PERICOLOSAMENTE SALITO E ALCUNE FAMIGLIE SONO STATE EVACUATE – IN PUGLIA, RAFFICHE DI VENTO FINO A 70-80 CHILOMETRI ORARI, MENTRE A SALERNO… - VIDEO

Maltempo, campi allagati in Val di Magra dopo il nubifragio di sabato mattina pic.twitter.com/7OGlanyaVz — Local Team (@localteamit) October 21, 2023

Estratto da www.rainews.it

Italia sferzata dal maltempo. In 24 ore si sono abbattuti 8 eventi estremi, tra nubifragi e trombe d'aria, che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola, con allagamenti e alberi abbattuti dal vento. E' quanto emerge dai dati Eswd (European Sever Weather Database) in riferimento all'allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 12 regioni diramata dalla Protezione civile.

La Val di Magra in ginocchio travolta dall’improvvisa ondata di maltempo

Dopo la pioggia della nottata tra venerdì e sabato la mattinata non ha concesso tregua e il livello dell’acqua è pericolosamente salito. Le squadre di Protezione Civile si sono messe in moto all’improvviso, […]Sono state colpite soprattutto le frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta nel Comune di Ameglia ma anche Marinella di Sarzana dove si è reso necessario evacuare una famiglia e nel quartiere di Luni Mare.

La perturbazione che arriva dall’Atlantico sta attraversando l’Italia e ha portato piogge sparse su gran parte del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e al Sud con fenomeni anche forti e temporaleschi. In Puglia meridionale raffiche fino a 70-80 chilometri orari. Oggi la perturbazione dovrebbe allontanarsi verso est favorendo un generale miglioramento del tempo, […]

ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA, TEMPORALI E DISAGI

Un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento si è abbattuto nel Salernitano, in particolare nella zona di Vibonati, a Sud della provincia nel Golfo di Policastro. Diversi sono gli interventi dei vigili del fuoco per caduta alberi che ostruivano la viabilità. Alberi caduti anche sul lungomare di Villammare, frazione marina di Vibonati. A Napoli danni e allagamenti a causa della forte pioggia

LE TEMPERATURE

Temperature in calo in Emilia Romagna e al Centro-Sud; sul medio-basso Adriatico e nelle estreme regioni meridionali sono previste in calo, anche se localmente potrebbero toccare valori intorno ai 25 gradi. […]

Le previsioni

Nel corso della prossima settimana l’alta pressione resterà lontana dall’Italia e quasi tutta l’Europa sarà coinvolta in una vasta circolazione di bassa pressione. Sulla Penisola si prevedono quindi altre perturbazioni. I venti da Sud manterranno tuttavia un clima relativamente mite.

