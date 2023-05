CHE MALTEMPO CHE FA – NON DANNO TREGUA LE PIOGGE IN EMILIA ROMAGNA DOVE È SCATTATA L’ALLERTA ROSSA: I TEMPORALI HANNO PROVOCATO L’ESONDAZIONE DEL FIUME LAMONE IN PROVINCIA DI RAVENNA E I VIGILI DEL FUOCO HANNO EVACUATO ALCUNE ABITAZIONI A FAENZA. NELLA NOTTE SI È AMPLIATA LA ZONA ALLAGATA PER LA ROTTURA DELL'ARGINE DEL SILLARO A CONSELICE – LE SCUOLE SONO STATE CHIUSE IN DIVERSI COMUNI ED È STATA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA TRA…

I temporali che stanno colpendo in queste ore diverse zone d’Italia stanno causando conseguenze soprattutto in Emilia Romagna, dove per la giornata di oggi è stata dichiarata l’allerta rossa. Nel Ravennate è esondato il fiume Lamone e i vigili del fuoco hanno evacuato a scopo precauzionale alcune abitazioni a Faenza. Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell'argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l'esondazione del Lamone in località Boncellino.

Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Famiglie sono state evacuate già dalla serata ieri e si stanno valutando altre situazioni: i sindaci consigliano nelle aree più a rischio di non muoversi in auto e di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni.

Per le prossime ore è stata lanciata l’allerta per la possibile piena anche del fiume Montone con forte rischio di superamento del livello 3, il più alto. Intanto la piena del Senio ha raggiunto il centro di Castel Bolognese, comune in provincia di Ravenna. […] È stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone dell'Emilia-Romagna: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna).

La sospensione, spiegano le Fs, è stata resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione.

400 interventi vigili del fuoco in Emilia Romagna

Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. […]

Cosa sta succedendo

Fiumi monitorati con attenzione anche nel Bolognese con la rottura degli argini del torrente Sillaro, allagamenti dell'Idice e di altri corsi d'acqua del reticolo idrografico del Reno. Numerose segnalazioni arrivate per frane, con diverse strade chiuse, ma anche di cittadini e macchine isolate. "Quello che si sta verificando nel Bolognese - spiega la Regione - è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene".

