CHE MALTEMPO CHE FA – È SCATTATA L’ALLERTA METEO IN VENETO: ALLAGAMENTI, FRANE E FIUMI SORVEGLIATI – CODICE “ROSSO” NELL'ALTO PIAVE. A VICENZA CHIUSE SCUOLE E PALESTRE, STOP A TRE LINEE DEI TRENI – ZAIA: “SONO ORE COMPLESSE, I LIVELLI IDROMETRICI DEI FIUMI DEL VICENTINO SI STANNO ALZANDO” – TUTTE LE ZONE INTERESSATE E I LIVELLI DI ALLERTA

Estratto dell’articolo di Roberta Merlin per https://corrieredelveneto.corriere.it/

«Sono ore complesse per le condizioni meteo. Osserviamo con attenzione l'intero territorio regionale ed in particolare i fiumi del Vicentino, dove i livelli idrometrici si stanno alzando. Riscontriamo situazioni critiche anche nel Veronese e nel Padovano». Lo riferisce in una nota il presidente del Veneto Luca Zaia, a proposito dell'ondata di maltempo che sferza la regione da stamattina.

[…] Sul quadro meteo interviene anche l'assessore regionale alla Protezione civile. Per Giampaolo Bottacin «le previsioni di ieri ci indicavano 200 millimetri in 48 ore. Per ora siamo a 60-90, con picchi nell'alto Veronese e nella zona di Recoaro (Vicenza), dove abbiamo raggiunto oltre 115 millimetri. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà a Est, verso pedemontana trevigiana e montebellunese […]

Il Meteo regionale segnala, fino a mercoledì 28 febbraio, una fase prolungata di precipitazioni estese e persistenti associate ad un flusso umido da sud-sudest in quota. Oggi, 27 febbraio, è prevista la fase più intensa. Le zone interessate dagli accumuli di precipitazione più consistenti (da abbondanti a molto abbondanti) saranno le zone prealpine e pedemontane, ma anche sulla pianura i quantitativi saranno significativi.

Il limite delle nevicate sarà variabile: domani si porterà intorno a 1300-1600 metri fino ad assestarsi, mercoledì, intorno ai 1500-1800 metri. Sono attesi consistenti accumuli di neve oltre i 1500-1700 metri. Considerati i fenomeni meteorologici previsti la Protezione Civile ha comunicato che dalle 8 del 27 febbraio a tutta la giornata del 28 febbraio le seguenti zone saranno «sorvegliate speciali». […]

Allagamenti nel Padovano

A Padova nella giornata di martedì è stato aperto il servizio di piena, con attenzione particolare per il fiume Bisato in rapida crescita. Qualche allagamento in provincia dove le precipitazioni hanno fatto gonfiare alcuni canali. È successo a Cervarese Santa Croce, dove il Comune raccomanda prudenza: «Da stamattina si è in constante contatto con i Consorzi di bonifica per il monitoraggio e l'intervento sui corsi d’acqua. La Protezione civile e la Polizia locale sta seguendo le situazioni più critiche». […]

Frana nel Veronese

Situazione sotto controllo, al momento nel veronese, dove fiumi e torrenti vengono monitorati. Particolare attenzione nell'area più a est della provincia scaligera: a Soave sono state chiuse le paratie tra Alpone e Tramigna sul ponte lungo la S.R. 11. La zona in passato è stata colpita da varie esondazioni, la più grave quella di Ognissanti del 2010 quando gli abitati di Soave e soprattutto di Monteforte e l'Alpone finirono sotto acqua. Si registrano anche alcuni piccoli smottamenti e frane. […]

