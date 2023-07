CHE MALTEMPO CHE FA AL NORD! – PIOGGIA, GRANDINE, VENTO SI ABBATTONO SULLA LOMBARDIA – A LISSONE UNA DONNA DI 58 ANNI È MORTA, SCHIACCIATA DA UN ALBERO – TETTI SCOPERCHATI, STRADE ALLAGATE E TRAM DEVIATI A MILANO. CHIUSO UN TRATTO DELLE LINEA VERDE DELLA METRO – A MONZA DETRITI SUI BINARI DELLA STAZIONE, CON RITARDI SULLA LINEA FERROVIARIA – IL VIDEO DELLA BOMBA D'ACQUA E VENTO A COLOGNO MONZESE

albero caduto in via fulvio testi a milano

Ancora maltempo in Lombardia. Ancora maltempo in Lombardia, con danni, disagi e una vittima. A Lissone (Monza) una donna di 58 anni è morta in via Braille, schiacciata da un albero caduto per il forte vento. Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. [...]

Oltre cento le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Danni soprattutto nella zona Nord Ovest della Città Metropolitana di Milano. Gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese. I sommozzatori di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato.

A Milano, in viale Fulvio Testi, a causa del vento forte un albero è caduto sulla carreggiata. La circolazione è stata interrotta. Altre piante sono state abbattute dalle raffiche, danneggiando alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi Atm e obbligando alla chiusura di alcune strade. L'azienda di trasporti ha dovuto rivedere il servizio di alcune linee.

maltempo in brianza

I danni in Brianza

La bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Brianza ha causato la caduta di alcune piante a Bernareggio (dove un pino ha sfondato le auto parcheggiate in strada), a Vimercate e a Oreno. A Monza, in via Felice Cavallotti, una Clio è stata schiacciata da un tronco: salvi gli occupanti della vettura. L'area più colpita è quella intorno alla stazione di via Arosio. Qui è caduto il grande cedro del Libano, uno dei pochi superstiti del regio vivaio. Bloccata anche la circolazione in corso Milano e lungo i binari della ferrovia.

Chiuso il parco di Monza

detriti alla stazione di monza maltempo

Il parco dove il 25 luglio è previsto il concerto di Bruce Springsteen avrebbe dovuto aprire il 24 luglio alle 12, ma resterà chiuso per tutto il giorno. Sul prato della Gerascia si continua a preparare il live. Dall'organizzatore Claudio Trotta arrivano parole rassicuranti: «Stiamo lavorando perché domani (il 25 luglio, ndr) sia una giornata memorabile per tutti e sono certo che lo sarà. Siamo in perfetta sintonia con tutte le istituzioni locali, monitorando continuamente l’evoluzione meteorologica che sicuramente ci disturberà ancora oggi, ma senza impedirci di proseguire in sicurezza negli allestimenti necessari». […]

