VOLETE SAPERE PERCHÉ LE AZIENDE, DA MEDIASET A FCA E ORA ANCHE "CEMENTIR" DI CALTAGIRONE, PORTANO IN OLANDA LA LORO SEDE? NON SOLO PERCHÉ LA TASSAZIONE SUGLI UTILI FINANZIARI È PRATICAMENTE NULLA MA ANCHE PER RAGIONI DI GOVERNANCE: È PIÙ SEMPLICE PER L’AZIONISTA DI RIFERIMENTO CONTROLLARE LE DECISIONI ANCHE SE NON DISPONE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI IN ASSEMBLEA…