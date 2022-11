IL SOLITO DOPPIOPESISMO DELLA "GAUCHE CAVIAR": QUANDO ACCUSANO WEINSTEIN, LE VITTIME HANNO RAGIONE E LUI È UN PORCO, SE FINISCE DI MEZZO IL TUO FIDANZATO, È “LINCIAGGIO MEDIATICO” – QUELLA GRAN PARACULA DI VALERIA BRUNI TEDESCHI INVOCA LA PRESUNZIONE D’INNOCENZA PER SOFIANE BENNACER, IL SUO TOY BOY 25ENNE ACCUSATO DI STUPRO E VIOLENZA DA UN’INCHIESTA DI “LIBERATION”: “È CHIARO A TUTTI CHE NON È STATO ANCORA GIUDICATO, E QUESTA SCELTA EDITORIALE NON È ALTRO CHE UN PURO LINCIAGGIO MEDIATICO” – QUANDO VALERIA FECE PRESSIONE SUL COGNATO SARKOZY PER IMPEDIRE L’ESTRADIZIONE DELLA BRIGATISTA ROSSA MARINA PETRELLA (RIVENDICANDOLO COME "GESTO UMANITARIO")