CHE MI PRENDA UN COLPO (DI FULMINE) – GLI SCIENZIATI FRANCESI HANNO TROVATO IL MODO DI DEVIARE I FULMINI, UTILIZZANDO UN SUPER LASER CHE CONTROLLA LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE – I RICERCATORI SONO RIUSCITI A CREARE UNA SORTA DI PARAFULMINE VIRTUALE CON CONDUTTORI METALLICI CHE INTERCETTANO I LAMPI E INDIRIZZANO LE CORRENTI SU UN PUNTO PRECISO SUL TERRENO – UN MODO PER EVITARE DANNI A CENTRALI ELETTRICHE, AEROPORTI E…

Gli scienziati francesi hanno creato un modo per deviare i fulmini utilizzando un super laser che controlla le condizioni atmosferiche.

I ricercatori dell'Istituto Politecnico di Parigi hanno guidato i fulmini dalle nubi in luoghi dove non causano danni. Secondo il team, la nuova tecnica potrebbe salvare dal disastro centrali elettriche, aeroporti, piattaforme di lancio e altri edifici.

Il sistema crea un parafulmine virtuale, con conduttori metallici che intercettano i lampi e guidano le loro correnti nel terreno.

"I risultati estendono l'attuale comprensione della fisica del laser nell'atmosfera e possono contribuire allo sviluppo di nuove strategie di protezione dai fulmini", afferma l'autore corrispondente, il dottor Aurelien Houard, secondo un comunicato di SWNS.

Il dispositivo, che pesa cinque tonnellate, ha le dimensioni di un'automobile di grandi dimensioni e spara fino a mille impulsi al secondo. Gli scienziati lo hanno installato vicino a una torre di telecomunicazioni nelle Alpi svizzere, che viene colpita da un fulmine circa 100 volte all'anno.

I parafulmini sono stati inventati da Benjamin Franklin nel 1752 come parte della sua esplorazione dell'elettricità e sono ancora in uso oggi. Tuttavia, la loro installazione è spesso poco pratica. Combattono solo gli effetti diretti dei fulmini e possono causare interferenze elettromagnetiche e sbalzi di tensione nei dispositivi e negli elettrodomestici.

L'idea di utilizzare impulsi laser intensi per guidare i fulmini è stata esplorata in precedenza in condizioni di laboratorio. Tuttavia, non esistevano prove sul campo che dimostrassero la guida dei fulmini da parte dei laser. Houard e colleghi hanno condotto una serie di esperimenti l'estate scorsa sulla cima del Monte Santis, nella Svizzera nord-orientale.

In sei ore di funzionamento durante i temporali, hanno osservato il laser deviare il corso di quattro scariche di fulmini verso l'alto dalla torre alta 400 piedi. I risultati sono stati confermati utilizzando le onde elettromagnetiche ad alta frequenza generate dal fulmine per localizzare i fulmini.

Il laser da un trilione di watt descritto su Nature Photonics è il primo del suo genere e uno dei più potenti della sua categoria.

I fulmini hanno un immenso potere distruttivo. Può causare interruzioni di corrente e incendi boschivi, danneggiare i sistemi elettronici e le infrastrutture e persino provocare il ferimento o la morte di persone e bestiame.

I danni che provocano ammontano a miliardi di dollari ogni anno. Con il cambiamento climatico e il conseguente aumento della frequenza e della gravità dei temporali, i danni causati dai fulmini probabilmente aumenteranno in futuro.

La redirezione dei fulmini tramite laser aiuterebbe quindi a proteggere siti vulnerabili come aeroporti, foreste, grattacieli e centrali elettriche. Il laser funziona generando un lungo canale ionizzato chiamato filamento laser verso le nuvole.

Agisce come un percorso preferenziale per il fulmine, deviandolo lontano dai siti vulnerabili.

