CHE MI PRENDA UN COLPO (DI FULMINE) – LA SPETTACOLARE FOTO DEL CRISTO REDENTORE DI RIO DE JANEIRO COLPITO DA UNA SAETTA DURANTE I TEMPORALI CHE SI SONO ABBATTUTI SULLA CITTÀ: L’IMMAGINE MOSTRA IL MOMENTO IL CUI IL LAMPO HA RAGGIUNTO LA TESTA DELLA STATUA, DANNEGGIANDO I RIFLETTORI CHE ILLUMINANO IL MONUMENTO, RIMASTO AL BUIO…

Da www.tgcom24.mediaset.it

fulmine colpisce il cristo redentore a rio de janeiro 3

Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro è stato colpito da un fulmine durante i temporali che in questi giorni si sono abbattuti sulla metropoli brasiliana. Sono così stati danneggiati i riflettori che illuminano il monumento, rimasto al buio. Una foto pubblicata sui social mostra il momento in cui un lampo raggiunge la testa dell'immensa statua, situata in cima alla collina del Corcovado.

Black-out su Nossa Sehnora de Aparecida Il forte maltempo ha provocato il black-out anche nell'illuminazione della cappella di Nossa Senhora di Aparecida, situata sotto la statua, oltre alle apparecchiature informatiche, come ha riferito il Santuario arcidiocesano del Cristo Redentore, citato dal quotidiano O Globo.

La testa del Cristo, su cui è caduto il fulmine, non ha subito danni ma i tecnici sono al lavoro per valutare la situazione dell'intero complesso del santuario, come fanno sapere le autorità ecclesiastiche.

fulmine colpisce il cristo redentore a rio de janeiro 1 fulmine colpisce il cristo redentore a rio de janeiro 2