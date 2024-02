29 feb 2024 18:17

CHE MI VENGA UN GOLFO: CHE CI FA UN PIZZAIOLO CALABRESE IN KUWAIT? - PER FESTEGGIARE LA FESTA DI LIBERAZIONE DELLO STATO ARABO, GIORGIO RIGGIO È STATO CHIAMATO PER CREARE UN MOSAICO DELL'EMIRO SABAH IV AL-AHMAD AL-JABIR AL SABAH, REALIZZATO "CON PEZZETTINI DI FOCACCIA" - RIGGIO NON È NUOVO A INIZIATIVE DEL GENERE: SI TROVAVA IN KUWAIT DA MESI PER PORTARE IL SUO "SPINNING PIZZA" NEL LOCALE DI FLAVIO BRIATORE, CON CUI COLLABORA DA ANNI…