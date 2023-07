1 lug 2023 12:50

CHE MI VENGA UN GOLFO: NINTENDO RIMUOVE IL GAME BOY SOPRAVVISSUTO ALLA GUERRA DEL GOLFO DAL SUO STORE DI NEW YORK - LA CONSOLE ERA MIRACOLOSAMENTE SOPRAVVISSUTA AL BOMBARDAMENTO IN UNA CASERMA NEL 1991, RIMANENDO INTATTA E CON TUTTE LE COMPONENTI INTERNE FUNZIONANTI, AL PUNTO DA RIUSCIRE AD AVVIARE IL GIOCO "TETRIS" - DOPO ESSERE RIMASTO ACCESO PER TUTTO QUESTO TEMPO, PERÒ, LO SCHERMO STAVA INIZIANDO A DEGRADARSI. ORA IL GAME BOY SARÀ TRASFERITO NELLA...