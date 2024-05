17 mag 2024 17:57

CHE MOSTRO IN MOSTRA! LA MAGNATE MINERARIA GINA RINEHART, LA DONNA PIÙ RICCA D’AUSTRALIA, PRETENDE CHE LA "NATIONAL GALLERY OF AUSTRALIA" RIMUOVA DA UNA MOSTRA IN CORSO IL DIPINTO CHE LA RITRAE, REALIZZATO DALL’ARTISTA VINCENT NAMATJIRA – MOTIVO: L'OPERA NON PIACE ALLA MILIARDARIA, IL SUO VISO APPARE DEFORMATO (GIA’ L'ORIGINALE NON È PROPRIO UN SAPIDO BOCCONCINO MA IL QUADRO E' PUNITIVO...)