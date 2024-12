CHE NATALE IN-GAZATO PER BERGOGLIO! – SORPRESA ALL’UDIENZA IN VATICANO DI PAPA FRANCESCO QUESTA MATTINA: DAL PRESEPE SONO SPARITI LA KEFIAH CHE AVVOLGEVA LA CULLA E IL BAMBINELLO. ERANO STATI DONATI DALLA COMUNITÀ PALESTINESE DI BETLEMME – NEI GIORNI SCORSI DAL MONDO EBRAICO SONO ARRIVATE PROTESTE PER IL REGALO AL SANTO PADRE GIUDICATO “PRO PAL”…

(ANSA) - Nel presepe in Vaticano spariscono la kefiah che avvolgeva la culla e il bambinello. Sulla pagina di Vatican News, il portale ufficiale dell'informazione Vaticana, compare una foto del presepe di stamani in occasione dell'udienza generale di Papa Francesco nell'aula Paolo VI, in cui non ci sono la culla, la kefiah e il bambinello che invece c'erano nei giorni precedenti.

Il presepe è stato donato dalla comunità palestinese di Betlemme ed è stato al centro di polemiche anche da parte del mondo ebraico. Tradizionalmente il bambinello nel presepe viene messo la notte di Natale.

