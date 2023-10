CHE È SUCCESSO DAVVERO ALL’OSPEDALE DI GAZA? ORMAI LE AGENZIE DI INTELLIGENCE STATUNITENSI SONO QUASI CERTE CHE LA RESPONSABILITÀ NON SIA DI ISRAELE. SAREBBERO MORTE TRA LE 100 E LE 300 PERSONE, ANCHE SE IL BILANCIO POTREBBE CAMBIARE – GLI 007 AMERICANI HANNO PERÒ AMMESSO DI NON AVER ANCORA COMPRESO COSA SIA SUCCESSO…

(ANSA) - Le agenzie di intelligence americane stimano che l'esplosione di martedì in un ospedale di Gaza abbia ucciso tra le 100 e le 300 persone, ma hanno avvisato che le loro valutazioni potrebbero cambiare: lo scrive il New York Times citando dirigenti statunitensi e una valutazione dell'intelligence non classificata. Secondo le fonti, il bilancio delle vittime si colloca probabilmente nella fascia bassa di quella stima, ma rappresenta comunque una significativa perdita di vite umane.

(ANSA) - Le agenzie di intelligence statunitensi hanno valutato che Israele non è probabilmente responsabile dell'esplosione all'ospedale Al Ahli di Gaza, sulla base di video raccolti da civili, immagini satellitari, attività missilistica tracciata da sensori a infrarossi e altre informazioni di intelligence.

Ma i funzionari dell'intelligence, scrive il New York Times, hanno ammesso di non comprendere appieno cosa sia successo all'ospedale, dove si sarebbero verificati solo lievi danni strutturali senza alcun cratere da impatto, e stanno continuando a raccogliere informazioni. All'esame anche un'esplosione vicino all'ospedale.

"Israele probabilmente non ha bombardato l'ospedale della Striscia di Gaza", si legge nella valutazione non classificata dell'intelligence. "Riteniamo che Israele non sia responsabile dell'esplosione che ieri (17 ottobre) ha ucciso centinaia di civili presso l'ospedale Al Ahli nella Striscia di Gaza", si legge nella valutazione.

Le agenzie di intelligence non hanno però neppure stabilito con certezza che il responsabile del danno sia un razzo palestinese, riferendo alla Casa Bianca e al Congresso che in seguito all'esplosione si sono verificati solo lievi danni strutturali all'ospedale e nessun cratere da impatto.

Due strutture vicino all'ospedale principale hanno subito lievi danni ai tetti, ma le strutture sono rimaste intatte. Dirigenti Usa hanno riferito al Nyt che stanno esaminando attentamente un'esplosione vicino all'ospedale, nel suo cortile o parcheggio, per vedere se sia responsabile di parte o gran parte della perdita di vite umane.

